Nepal'in Köy Okulu Japon Mikro Hidroelektrik Projesi ile Aydınlandı
57 dakika önce
Euronews Global Japon programı Cappa jeneratörü ile aydınlığa kavuşan Nepal kırsalında Kalika köyündeki bir köy okulunu ziyaret etti.
Euronews
Global Japon
programı Cappa jeneratörü ile aydınlığa kavuşan Nepal
kırsalında Kalika köyündeki bir köy okulunu ziyaret etti
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 08:15 Kaynak: Youtube
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