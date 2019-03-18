Son Dakika Haberleri: Nepal'in Köy Okulu Japon Mikro Hidroelektrik Projesi ile Aydınlandı

Nepal'in Köy Okulu Japon Mikro Hidroelektrik Projesi ile Aydınlandı

57 dakika önce

Euronews Global Japon programı Cappa jeneratörü ile aydınlığa kavuşan Nepal kırsalında Kalika köyündeki bir köy okulunu ziyaret etti.

Euronews Global Japon programı Cappa jeneratörü ile aydınlığa kavuşan Nepal kırsalında Kalika köyündeki bir köy okulunu ziyaret etti

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 08:15 Kaynak: Youtube

Euronews, Nepal, Japon, Genel
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