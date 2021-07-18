Nepal'in yeni Başbakanı Sher Bahadur Deuba, parlamentodan güvenoyu aldı - Son Dakika

Yüksek Mahkeme, parlamentonun feshinin Anayasaya aykırı olduğuna hükmetmiş ve parlamentonun yeniden görevlendirilmesine karar vermişti.

Nepal Komünist Partisinin 3 yıl önce seçimleri kazanması üzerine başbakanlık koltuğuna oturan Oli, ülkeyi siyasi krize sürüklemesi öngörülen parti içi iktidar mücadelesi ile muhalefetin, yolsuzluk ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele konusundaki eleştirileri üzerine Aralık 2020'de parlamentonun feshedilmesi önerisini Devlet Başkanı Bhandari'ye sunmuştu.

Göstericiler, Yüksek Mahkemenin aldığı parlamentonun yeniden görevlendirilmesi kararı lehine slogan atmış ve Oli'nin görevden alınmasını talep etmişti.

Başkent Katmandu 'da toplanan binlerce kişi, Yüksek Mahkemenin Başbakan Oli'nin önerisi üzerine Aralık 2020'de feshedilen parlamentoyla ilgili kararının ardından gösteri düzenlemişti.

Deuba, 1997 ile 2018 arasında 4 kez başbakanlık yapmıştı.

Nepal Cumhurbaşkanı Bidya Devi Bhandari, Yüksek Mahkemenin parlamentoyu yeniden görevlendirme kararının ardından Nepal Kongre Partisi lideri Deuba'yı başbakan olarak görevlendirmişti.

Mevcut Başbakan Khadga Prasad Oli ise geçici başbakanlık görevinden istifa ederek, "Yüksek Mahkeme kararlarına uyacağını" açıklamıştı.

Söz konusu oylama, Başbakan Deuba'nın gelecek yıl yapılması planlanan genel seçimlere kadar iktidarda kalmasına izin verecek.

Temsilciler Meclisi Başkanı Agni Sapkota, Deuba'nın lehte 165 oy ve aleyhte 83 oy alarak parlamentodan güvenoyu aldığını duyurdu.

Güneş kremlerinde kanserojen madde çıkan Johnson & Johnson'dan Türkiye açıklaması: Satışta değil

Osman Büyükşen'in hedefe koyduğu yengesi ilk kez konuştu, dikkat çeken sözlerle teşekkür etti

Son Dakika: Türkiye'de 18 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 66 kişi vefat etti, 7 bin 680 yeni vaka tespit edildi

Makas atan otomobil kağıt gibi ortadan ikiye bölündü, sürücü öldü 10 kişi de yaralandı

TOGG montajı yapılan yerli otomobilin gövdesini ilk kez paylaştı: Bizi izlemeye devam edin