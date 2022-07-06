Nepal Maliye Bakanı, hakkında çıkan iddianın ardından istifa ettiğini duyurdu

ANI News'ün haberine göre, Temsilciler Meclisi toplantısında konuşan Sharma, hakkındaki iddiaları reddederek, soruşturma sürecini kolaylaştırmak için istifa ettiğini duyurdu.

Nepal 'de vergi oranlarını değiştirmek için iki yetkisiz kişiyi işe aldığı iddiasıyla suçlanan Maliye Bakanı Janardan Sharma istifasını açıkladı.

Kaynak: AA

Nepal, Güncel, Son Dakika

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