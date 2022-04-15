Nepal Merkez Bankası, döviz rezervlerinin sürdürülebilirliği nedeniyle endişeli - Son Dakika
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Nepal Merkez Bankası, döviz rezervlerinin sürdürülebilirliği nedeniyle endişeli

15.04.2022 19:15
Nepal Merkez Bankası, döviz rezervlerinin sürdürülebilirliği nedeniyle endişeli

Nepal Merkez Bankası, düşük seviyelerde seyreden döviz rezervlerinin sürdürülebilirliği nedeniyle endişeli olunduğunu duyurdu.

Nepal Merkez Bankası, düşük seviyelerde seyreden döviz rezervlerinin sürdürülebilirliği nedeniyle endişeli olunduğunu duyurdu.

Nepal Merkez Bankası (Nepal Rastriya Bank) sözcüsü Gunakar Bhatta, yaptığı açıklamada, döviz rezervleri ve bunun ekonomiye yansımalarına dair değerlendirmelerde bulundu.

Geçen yıla göre döviz rezervlerinin önemli ölçüde düşük seviyelerde olduğunu vurgulayan Bhatta, döviz rezervinin sürdürülebilirliği nedeniyle endişeli olduklarını kaydetti.

Sözcü Bhatta, ülkedeki döviz sıkıntısı nedeniyle insanları ithalattan caydırmak ve döviz rezervlerini artırmak için faiz oranlarını artırdıklarını belirtti.

Bhatta, Kovid-19 salgının etkisinin azalmasıyla birlikte ülkeye gelen turist sayısının arttığına işaret ederek, durumun düzelme sinyalleri verdiğini ifade etti.

Nepal'in başlıca döviz gelirleri arasında turizm ve yurt dışındaki vatandaşların gönderdiği paralar yer alırken Bhatta, yurt dışına çalışmaya giden göçmen işçi sayısının da artmasıyla durumu idare edebileceklerini söyledi.

Ülkedeki döviz rezervlerinin yükselmemesi durumunda, ilaç, petrol ürünleri ve motorlu taşıtlar gibi çok sayıda ürünün ithalatının zora girebileceği belirtiliyor.

Her yıl yüz binlerce turisti ağırlayan Nepal'in Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle turizm geliri önemli ölçüde kesintiye uğramıştı.

Nepal, çok sınırla sayıda ürünü ihraç ederken piyasanın büyük bir kısmı ithalata dayanıyor. İthalatın ise dörtte birini motorlu taşıtlar ve petrol ürünleri oluşturuyor.

Nepal Maliye Bakanlığı, hafta başında yaptığı açıklamada, altın ve lüks ürünlerin ithalatında kısıtlamaya gidileceğini duyurmuştu.

Nepal Merkez Bankası, 13 Nisan'da açıkladığı raporunda, enflasyonun arttığı, bütçe açığı verildiği, döviz rezervlerinin eridiği ve ekonomik göstergelerin olumsuz sinyaller verdiğine işaret etmişti.

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Merkez Bankası, Sözcü, Döviz, Nepal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nepal Merkez Bankası, döviz rezervlerinin sürdürülebilirliği nedeniyle endişeli - Son Dakika


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