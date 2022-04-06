Nepal Ordusu, Everest Dağı ve Diğer Üç Dağda Temizlik Çalışmalarına Liderlik Ediyor - Son Dakika
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Nepal Ordusu, Everest Dağı ve Diğer Üç Dağda Temizlik Çalışmalarına Liderlik Ediyor

06.04.2022 10:21
Nepal Ordusu, Everest Dağı ve Diğer Üç Dağda Temizlik Çalışmalarına Liderlik Ediyor

KATMANDU, 6 Nisan (Xinhua) — Genelkurmay Başkanı General Prabhu Ram Sharma, Temiz Dağ Kampanyası'nın başladığını ilan ederek ekiplere "Himalayalar'ı Kurtarma Girişimi" yazan bir bayrak verdi. Everest Dağı (8.848,86 m), Lhotse Dağı (8.516 m), Kanchenjunga Dağı (8.586 m) ve Manaslu Dağı'nda (8.163 m) dağcıların geride bıraktıkları 35 ton çöpü toplama amacıyla temizlik kampanyası için seferber olan […]

<a class='keyword-sd' href='/nepal/' title='Nepal'>Nepal</a> Ordusu, <a class='keyword-sd' href='/everest-dagi/' title='Everest Dağı'>Everest Dağı</a> ve Diğer Üç Dağda Temizlik Çalışmalarına Liderlik Ediyor

KATMANDU, 6 Nisan (Xinhua) — Genelkurmay Başkanı General Prabhu Ram Sharma, Temiz Dağ Kampanyası'nın başladığını ilan ederek ekiplere "Himalayalar'ı Kurtarma Girişimi" yazan bir bayrak verdi. Everest Dağı (8.848,86 m), Lhotse Dağı (8.516 m), Kanchenjunga Dağı (8.586 m) ve Manaslu Dağı'nda (8.163 m) dağcıların geride bıraktıkları 35 ton çöpü toplama amacıyla temizlik kampanyası için seferber olan üç ekip, Çarşamba günü ve 16 Nisan'da iki parti halinde yola çıkacak. Nepal Ordusu'ndan Tuğgeneral Himansu Khadka, basın toplantısında, "Nepal Ordusu personeli, doktorlar ve Şerpa kılavuzları dahil toplam 92 kişi kampanya kapsamında harekete geçecek" diye konuştu. Toplanan çöpler, biyoçözünür olanlar ve olmayanlar olarak ayrılacak, biyoçözünür olanlar gömülecek ve biyoçözünür olmayanlar geri dönüştürülecek.

Ekipler, 28 Şubat ile 29 Mart tarihleri arasında ortama uyum sağlama eğitiminden geçti. Temizlik kampanyasının Mayıs ayının sonlarına doğru sona ermesi bekleniyor. Tüm dünyadan dağcıları kendine çeken yüksek dağlarda çöp birikirken Nepal Ordusu 2019 yılından bu yana temizlik kampanyasına liderlik yapıyor. Ekipler 2019 yılında 10 ton çöp topladı ve bu rakam, 2021 yılında 27,6 tona yükseldi. Kampanya, 2020 yılında Kovid-19 pandemisi nedeniyle ertelenmişti. Nepal'le Çin arasında uzanan Everest Dağı başta olmak üzere Nepal tarafında Himalaya dağlarının zirvesine tırmanmanın ana sezonu Nisan ile Mayıs ayları olarak biliniyor.

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Kaynak: Xinhua

Son Dakika Genel Nepal Ordusu, Everest Dağı ve Diğer Üç Dağda Temizlik Çalışmalarına Liderlik Ediyor - Son Dakika


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