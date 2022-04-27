Nepal otomobil ve bazı lüks ürünlerin ithalatını yasakladı - Son Dakika
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Nepal otomobil ve bazı lüks ürünlerin ithalatını yasakladı

27.04.2022 15:32
Nepal otomobil ve bazı lüks ürünlerin ithalatını yasakladı

Nepal'de, azalan döviz rezervlerinin korunması için otomobil, alkol, tütün ve bazı lüks ürünlerin ithalatına yasak getirildi.

Nepal'de, azalan döviz rezervlerinin korunması için otomobil, alkol, tütün ve bazı lüks ürünlerin ithalatına yasak getirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan genelgeye göre, fiyatı 600 doları aşan alkol veya tütün ürünleri ile otomobil, büyük motorlu motosiklet ve cep telefonu ithalatına izin verilmeyecek. Ülkeye yalnızca acil durum araçları ithal edilebilecek.

Temmuz ortasına kadar yürürlükte olacak genelge çerçevesinde oyuncak, oyun kağıdı ve elmas ithalatı da yapılamayacak.

Enerji tasarrufu için mesai saatinde düzenlemeye gidilecek

Öte yandan, Bilgi Bakanı Gyanendra Karki, hükümetin, enerji tasarrufu için mesai bitimini 17.30'dan 17.00'ye çekeceğini duyurdu.

Her yıl yüz binlerce turisti ağırlayan Nepal'in Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle turizm geliri önemli ölçüde azalmıştı.

Nepal, sınırlı sayıda ürünü ihraç ederken, yoğun ithalat yapıyor. Ülkenin ithalat tutarının dörtte birini motorlu taşıtlar ve petrol ürünleri oluşturuyor.

Nepal Merkez Bankası, 13 Nisan'da açıkladığı raporda, enflasyonun arttığına, bütçe açığı verildiğine, döviz rezervlerinin eridiğine ve ekonomik göstergelerin olumsuz sinyaller verdiğine işaret etmişti.

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Otomobil, Tütün, Alkol, Nepal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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