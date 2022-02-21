Üye Girişi
Nepal parlamentosunda ABD'nin hibe teklifi görüşülürken protestolar düzenlendi - Son Dakika

Nepal parlamentosunda ABD'nin hibe teklifi görüşülürken protestolar düzenlendi

21.02.2022 09:22

Göstericiler ve polis arasında çıkan gerginlik Polisin gaz ve tazyikli su ile müdahalesi Göstericilerin polise taş atması Gösteriden detaylar Nepal parlamentosunda, ABD'nin ülkeye teklif ettiği 500 milyon dolarlık hibe görüşülürken, başkent Katmandu'da protestolar düzenlendi.

Göstericiler ve polis arasında çıkan gerginlik

Polisin gaz ve tazyikli su ile müdahalesi

Göstericilerin polise taş atması

Gösteriden detaylar Nepal parlamentosunda, ABD'nin ülkeye teklif ettiği 500 milyon dolarlık hibe görüşülürken, başkent Katmandu'da protestolar düzenlendi. Polis, parlamento önünde toplanan yüzlerce göstericiye göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile müdahale etti. Çok sayıda gösterici ve polis yaralandı.

Nepal parlamentosunda ABD'nin hibe teklifi görüşülürken protestolar düzenlendi
Nepal parlamentosunda ABD'nin hibe teklifi görüşülürken protestolar düzenlendi
Nepal parlamentosunda ABD'nin hibe teklifi görüşülürken protestolar düzenlendi

YORUMLAR
500
Nepal parlamentosunda ABD'nin hibe teklifi görüşülürken protestolar düzenlendi Nepal parlamentosunda ABD'nin hibe teklifi görüşülürken protestolar düzenlendi Nepal parlamentosunda ABD'nin hibe teklifi görüşülürken protestolar düzenlendi Nepal parlamentosunda ABD'nin hibe teklifi görüşülürken protestolar düzenlendi İngiltere'de ev içi şiddete karşı ultraviyole ışıkla görünür olan sıvılar kullanılıyor İngiltere'de ev içi şiddete karşı ultraviyole ışıkla görünür olan sıvılar kullanılıyor

Tam Gemi Şok Denemeleri, Katmandu, Polis, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nepal parlamentosunda ABD'nin hibe teklifi görüşülürken protestolar düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
09:12 Kocasını kalbinden bıçakladı! Tartışmayla başlayan kavga ölümle sonuçlandı
09:00 Teşkilat'ta dün neler oldu? Serdar örgüt kampından nasıl kurtulacak?
08:59 Yargı'da dün akşam neler oldu? Niyazi'nin ölümü neleri değiştirdi?
08:56 "İmamoğlu ve Yavaş görevlerine devam edecek" diyen Kılıçdaroğlu'ndan adaylığa yeşil ışık: 5 genel başkan isterse aday olurum!
08:42 EYT için masada hangi formüller var: İşte öne çıkan 5 formül!
08:37 Ömür Gedik mini elbisesi ile kasıp kavurdu! 3 yıl önceki sözleri akıllara geldi
08:37 Pişkin tecavüzcü: Cin çıkarma bahanesiyle önce tecavüz etti, sonra kaydetti! Yaptıklarını "fantezi" diye savundu
08:29 Rus devlet televizyonunda "Savaş kimlerin işine gelir" sorusu sorulduğunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını paylaştılar!
09:31 Aynı aileden 9 koronavirüs kurbanı! Son kurban 36 yaşındaki bir çocuk annesi Şenay
08:04 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2022 09:28:17. #1.12#
SON DAKİKA: Nepal parlamentosunda ABD'nin hibe teklifi görüşülürken protestolar düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement