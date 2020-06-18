Nepal Parlamentosunun üst kanadı "yeni siyasi haritayı" onayladı - Son Dakika

Nepal Parlamentosunun üst kanadı "yeni siyasi haritayı" onayladı

Nepal'de Federal Parlamentonun üst kanadı Millet Meclisi, Hindistan ile tartışmalı bölgeleri ülke sınırları içerisinde gösteren "yeni siyasi haritayı" oy birliğiyle onayladı.

Nepal Parlamentosunun üst kanadı

Nepal'de Federal Parlamentonun üst kanadı Millet Meclisi, Hindistan ile tartışmalı bölgeleri ülke sınırları içerisinde gösteren "yeni siyasi haritayı" oy birliğiyle onayladı.

The Kathmandu Post gazetesindeki habere göre, ülkenin yeni siyasi haritasına ilişkin değişiklik, 59 üyeli Millet Meclisinin 57 üyesinin katılımıyla oylandı.

Değişiklik, 57 üyenin tamamının lehte oy kullanmasıyla oy birliğiyle kabul edildi.

Hindistan ile tartışmalı bölgeleri Nepal sınırları içerisinde gösteren harita değişikliği için 275 üyeli Temsilciler Meclisinin üçte ikisinin onayı gerekiyordu.

Harita değişikliği, Federal Parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi tarafından parlamentoda bulunan 258 milletvekilince 13 Haziran'da onaylanmıştı.

Federal Parlamentonun üst kanadından da geçen değişiklik, Devlet Başkanı Bidhya Devi Bhandari'nin onayına sunulacak.

"Nepal'in iddiaları savunulabilir değil"

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anurag Srivastava, yaptığı açıklamada, Nepal'in iddialarının tarihsel gerçeğe veya kanıtlara dayanmadığını savunarak, söz konusu iddiaların "savunulabilir olmadığını" ileri sürmüştü.

Nepal Bakanlar Kurulu, Hindistan'ın yol inşa etme eylemine tepki olarak iki ülke arasındaki tartışmalı bölgelerden Kalapani, Lipulekh ve Limpiyadhura'nın dahil olduğu yeni Nepal haritasını 20 Mayıs'ta onaylamıştı.

Hükümet, 23 Mayıs'ta Nepal haritasının değiştirilmesine ilişkin yasa tasarısını parlamentoya sunmuştu.

Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, 8 Mayıs'ta, tartışmalı sınır bölgesi Kalapani yakınındaki Lipulekh'te, Hint hacıların Çin'in Tibet Özerk Bölgesi sınırları içerisindeki Kailash Mansarovar bölgesine gidiş sürelerini kısaltmak için yeni bir yol inşa edildiğini açıklamıştı.

Bu gelişmenin ardından iki ülke arasındaki tansiyon yükselmişti.

Harita krizi yaşanmıştı

Nepal, 6 Kasım 2019'da Hindistan İçişleri Bakanlığınca yayımlanan haritada, ihtilaflı Kalapani bölgesinin Hindistan sınırlarına dahil edilmesine tepki göstermişti.

Nepal Dışişleri Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamada, Kalapani'nin Birleşik Krallık adına hareket eden Doğu Hindistan Şirketiyle 1816'da yapılan Sugauli Anlaşması uyarınca Nepal'a ait olduğu belirtilmişti.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Raviş Kumar da 7 Kasım 2019'da yaptığı açıklamada, Nepal'in itirazına ilişkin "Haritamız, Hindistan'ın egemen bölgesini gösteriyor." iddiasını dile getirmişti.

Hindistan, Nepal, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 03:31 Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Nepal Parlamentosunun üst kanadı 'yeni siyasi haritayı' onayladı - Son Dakika Dünya

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