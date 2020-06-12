Nepal polisi, sınırı geçmeye çalışan Hint köylülere ateş açtı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Nepal polisi, sınırı geçmeye çalışan Hint köylülere ateş açtı: 1 ölü, 2 yaralı

Nepal polisinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapalı olan ülke sınırını geçmeye çalışan Hint köylülere ateş açması sonucu 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Nepal polisinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapalı olan ülke sınırını geçmeye çalışan Hint köylülere ateş açması sonucu 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı bildirildi. Hindistan polisinden yapılan açıklamaya göre, Nepal Sınır Polisi, ülkelerine geçmeye çalışan Hint köylüleri engellemeye çalıştı. Nepal polisinin uyarılarını dinlemeyen kalabalığa açtığı ateş sonucu 1 Hint yaşamını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayın ardından iki ülke güvenlik güçlerinin sınırda aldığı önlemlerle gerilimin düşmesi sağlandı. Öte yandan, Nepal'in başkenti Katmandu Polisi Genel Müfettiş Yardımcısı Narayan Babu Thapa, yaklaşık 100 Hint köylünün Nepal sınırından girmeye çalıştığını belirterek, "Güvenlik gücümüz onları durdurmaya çalıştı. Onlar güvenlik güçlerimize taşlarla saldırdı. Polis önce havaya uyarı ateşi açtı. Ancak onlar Nepalli personele taş atmaya devam etti. Bu yüzden personelimiz kendini korumak amacıyla onlara ateş açmak zorunda kaldı." ifadelerini kullandı. Normal şartlar altında insan hareketinin serbest olduğu Hindistan-Nepal sınırının Nepal tarafı, son zamanlarda salgın nedeniyle polisler tarafından kapatılmıştı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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