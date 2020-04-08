Son Dakika › Güncel › Nepal polisinden koronavirüse karşı ilginç yöntem - Son Dakika
Nepal polisinden koronavirüse karşı ilginç yöntem
6 saat önce
Nepal'in başkenti Katmandu'da polis kornavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma yasağını uymayan kişilere karşı ilginç bir yöntem geliştirdi.
– Nepal
'in başkenti Katmandu
'da polis kornavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma yasağını uymayan kişilere karşı ilginç bir yöntem geliştirdi. Nepal polisi yasağa uymayan kişileri uzaktan gözaltına alan 1 metrelik kıskaç kullanıyor. Güvenlik güçleri yasağa uymayanları bu kıskaçla belinden yakalayıp 1-2 saat ayakta bekletiyor. Polisten yapılan açıklamada, bu yöntemin oldukça etkili olduğu belirtildi. Nepal polisi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu alet 5 yıldır depomuzda duruyor. Daha önce kalabalığı kontrol etmek için kullanıyorduk" ifadelerine yer verilldi. Müfettiş Dilli Raj Sapkot, koronavirüsün yayılmasından sonra bu kıskaçların yararlı olduğunu vurgularken; sosyal mesafeyi bu kıskaçlarla koruduklarını ifade etti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
------------------------------Polisin kıskaçlarla kişileri yakalama görüntüleri
- Nepal
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 04:00 Kaynak: DHA
Son Dakika Polisi görüp panikleyen hırsız, çaldığı süpürge ile düşen ayakkabısını bırakarak kaçtı İntihar girişimini sonlandırmak için içki istedi Koronavirüs şüphesiyle tutulduğu hastaneden gece ayrıldı, sabah döndü ABD polisi her yerde bu kadını arıyor