Nepalli Dağ Rehberi Everest'e 26. Kez Tırmanarak Rekor Kırdı - Son Dakika

KATMANDU, 8 Mayıs (Xinhua) -- Nepalli ünlü dağ rehberi Kami Rita Sherpa Cumartesi günü, dünyanın en yüksek dağı Everest'e (Qomolangma) 26. kez tırmanarak kendi rekorunu kırdı. Nepal Turizm Departmanı'nda bölüm görevlisi olan Bhisma Raj Bhattarai Xinhua'ya, "Kami, halat sabitleme ekibinin lideri olarak Cumartesi günü saat 18.55'te Everest Dağı'nın zirvesine ulaştı" dedi ve ekledi: "Bu, (Kami'nin) dünyanın en yüksek dağının zirvesine 26. çıkışı oldu."

Tırmanışı organize eden Nepalli seyahat ajansı Seven Summit Treks, Kami'nin liderlik ettiği halat sabitleme ekibinin 11 Şerpa üyesinin Everest dağının zirvesine ulaştığını teyit etti. Ajans, Facebook hesabında yaptığı açıklamada, ekibin böylece bahar sezonunda dünyanın en yüksek dağına Nepal tarafından tırmanan ilk dağcılar olma sıfatını da kazandığını söyledi. 52 yaşındaki Kami, Everest Dağı'nın 8.848,86 metrelik zirvesine ilk olarak Mayıs 1994'te tırmandıktan sonra 2019 yılında Everest'e bir haftadan daha kısa bir aralıkla yaptığı 23. ve 24. tırmanışlarıyla, dünyanın en yüksek dağına aynı sezonda iki kez tırmanma başarısını gösterdi.

Kami, geçen yıl 7 Mayıs'ta da Nepal ve Çin arasında uzanan zirveye yeni bir tırmanış yaparak kendine ait dünya rekorunu tazelemişti. Seven Summit Treks'e göre Kami, Everest Dağı'na 1994 ve 2022 yılları arasında yaptığı 26 tırmanışın yanı sıra Pakistan'da bulunan dünyanın ikinci en yüksek dağı olan K2 Dağı'na (8.611 metre) bir kez, dünyanın dördüncü en yüksek dağı olan Lhotse Dağı'na (8.516 metre) bir kez, dünyanın sekizinci en yüksek dağı olan Manaslu Dağı'na (8.163 metre) üç kez ve dünyanın altıncı en yüksek dağı olan Cho Oyu Dağı'na (8.201 metre) ise sekiz kez tırmandı. Ajans, "(Kami) 8.000 metrenin üzerine en fazla tırmanma rekorunu elinde bulunduruyor" dedi.