Nepalli Dağcı Everest'e Tırmanan En Kısa Kişi Olma Hedefiyle Yola Çıktı - Son Dakika

KATMANDU, 20 Nisan (Xinhua) -- Nepalli Sagar Sunar 1,13 metre boyunda. Hedefi, dünyanın en yüksek zirvesine ulaşan en kısa dağcı olmak. Bu amaçla Salı günü Everest Dağı'na doğru yola çıktı. Sunar'ın yolculuğunu organize eden Himalayan Shepherds Eco Trek and Expedition adlı firmanın yöneticisi olan Aditya Bhusal Xinhua'ya, "28 yaşındaki dağcı Salı günü Nepal Turizm Departmanı'ndan tırmanma izni aldıktan hemen sonra dağa doğru yola çıktı" bilgisini verdi. Bhusal, "Sunar girişiminde başarılı olursa, Everest Dağı'nın zirvesine ulaşan en kısa kişi olacak" dedi.

Sunar, Nepal'in batısındaki Kaski bölgesinde yaşıyor. Nepal Turizm Departmanı'nın dağcılık biriminde görevli bir memur olan Bhishma Raj Bhattarai, ellerinde 8.848,86 metre yüksekliğindeki Everest Dağı'na tırmanan en kısa kişi şeklinde herhangi bir kayıt olmadığını belirtti. Sunar, Everest Dağı'na doğru yola çıkmadan önce, Himalayaların Rolwaling bölgesindeki Ramdung Zirvesi'ne (5.925m) tırmandı. Dağcılık biriminin yaptığı yazılı açıklamaya göre, Salı günü itibarıyla Nepal Turizm Departmanı 287 dağcının Everest Dağı'na tırmanması için gerekli izinleri verdi.