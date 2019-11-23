Son Dakika Haberleri: Nepalli gezgin, dünyayı bisikletle gezerek kendini keşfediyor
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Nepalli gezgin, dünyayı bisikletle gezerek kendini keşfediyor

6 saat önce

İngiltere'de yaşayan Nepalli tenis hocası Ashim Gurung, güçlü ve zayıf yönlerini keşfetmek için bisikletiyle dünyayı geziyor.

Nepalli gezgin, dünyayı bisikletle gezerek kendini keşfediyor, System.String[]

İngiltere'de yaşayan Nepalli tenis hocası Ashim Gurung, güçlü ve zayıf yönlerini keşfetmek için bisikletiyle dünyayı geziyor.

Londra'dan temmuz ayında yola çıkan 33 yaşındaki Gurung, 4 aylık yolculuğunda 4 bin 300 kilometre yol katetti.

Fransa, Belçika, Hollanda, Almanya, Çekya, Avusturya, Slovakya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan'ı geride bırakan Gurung, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı.

Edirne Selimiye Meydanı'nda, AA muhabirine açıklama yapan Gurung, günde ortalama 80 kilometre yol katettiğini söyledi.

Gurung, katettiği yolun arazi şartlarına göre değiştiğini, kışın havanın erken kararması nedeniyle daha kısa süreli sürüşler yapacağını aktardı.

Türkiye'de yaklaşık bir ay geçirmeyi planladığını belirten Gurung, "Bisikletimle, daha önce yaşadığım Hong Kong'a gitmeyi planlıyorum. Daha gidilecek 9 bin kilometre yolum var. Bu uzun yolculuğa güçlü ve zayıf yönlerimi keşfetmek için çıktım. Bisiklet, ülkeleri keşfetmek ve yeni insanlarla tanışmak için en doğru ulaşım aracı." dedi.

Bulgaristan, İngiltere, Türkiye, Tenis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 11:30 Kaynak: AA
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