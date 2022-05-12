Nepalli kadın dağcı 10. kez Everest'e tırmanarak kendi rekorunu kırdı - Son Dakika
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Nepalli kadın dağcı 10. kez Everest'e tırmanarak kendi rekorunu kırdı

12.05.2022 11:45
Nepalli kadın dağcı 10. kez Everest'e tırmanarak kendi rekorunu kırdı

Nepalli kadın dağ rehberi (şerpa) Lakpa, dünyanın en yüksek zirvesi Everest Dağı'na 10'uncu kez çıktı.

Nepalli kadın dağ rehberi (şerpa) Lakpa, dünyanın en yüksek zirvesi Everest Dağı'na 10'uncu kez çıktı.

Hindustan Times'ın haberine göre, 8 bin 848,86 metrelik Everest Dağı'nın zirvesine ulaşan 48 yaşındaki şerpa Lakpa 10. başarılı tırmanışını gerçekleştirerek, yine kendisine ait rekoru kırdı.

Üç çocuğu ile ABD'nin Hartford eyaletine bağlı West Hartford kasabasında yaşayan Lakpa, 2000 yılında, Everest'e başarıyla tırmanan ve inen ilk Nepalli kadın olmuştu.

Nepal Turizm Bakanlığı, zirveye tırmanmak için bu yıl 316 kişiye izin verdi.

Nepalli dağ rehberi (erkek şerpa) Kami Rita (52), 8 Mayıs'ta, dünyanın en yüksek zirvesi Everest Dağı'na 26'ncı kez çıkarak kendisine ait rekoru kırmıştı.

Nepal ile Tibet arasında yaşayan Himalaya Dağları yerlilerine "şerpa" adı veriliyor. Yaşadıkları dağlık coğrafyalara aşina şerpaların bölgeye gelen Batılı ziyaretçilere rehberlik yapmaları nedeniyle sözcük, Batı dillerinde "rehber" anlamında kullanılıyor.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Everest Dağı, Nepal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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