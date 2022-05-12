Nepalli Kadın Dağcı 10 Kez Everest'e Tırmanarak Rekor Kırdı - Son Dakika
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Nepalli Kadın Dağcı 10 Kez Everest'e Tırmanarak Rekor Kırdı

12.05.2022 18:00
Nepalli Kadın Dağcı 10 Kez Everest'e Tırmanarak Rekor Kırdı

KATMANDU, 12 Mayıs (Xinhua) -- Nepalli bir kadın dağcı Perşembe günü dünyanın en yüksek zirvesi olan Everest (Qomolangma) Dağı'na 10. kez tırmanarak kadın dağcı rekorunu kırdı.

KATMANDU, 12 Mayıs (Xinhua) -- Nepalli bir kadın dağcı Perşembe günü dünyanın en yüksek zirvesi olan Everest (Qomolangma) Dağı'na 10. kez tırmanarak kadın dağcı rekorunu kırdı. Xinhua'ya konuşan Nepal hükümeti irtibat görevlisi Khim Lal Gautam, 48 yaşındaki dağcı Lhakpa Sherpa'nın yerel saatle 6.30 itibarıyla Nepal tarafından Everest Dağı'nın 8.848,86 metre yüksekliğindeki zirvesine ulaştığını söyledi.

Bu, onun Nepal'le Çin arasında uzanan zirveye Nepal tarafından ikinci tırmanışı. Tırmanışı organize eden Yedi Zirve Kulübü Başkanı Mingma Gelu Sherpa'nın verdiği bilgilere göre Lhakpa Sherpa, diğer tırmanışlarını Çin tarafından gerçekleştirdi. Mingma Gelu Sherpa, "Nepalli bir kadının tarihe geçtiğini görmek bir zevk" dedi ve ekledi: "Kadınların güçlendirilmesine yönelik bir mesaj verilmiş oldu." Gautam ise, havanın iyi olmasından yararlanan yaklaşık 150 dağcının Perşembe sabahı Everest Dağı'na tırmandığını söyledi.

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Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Nepalli Kadın Dağcı 10 Kez Everest'e Tırmanarak Rekor Kırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nepalli Kadın Dağcı 10 Kez Everest'e Tırmanarak Rekor Kırdı - Son Dakika
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