Nepalli Kızlar Geleneksel Kumari Puja Kutlamasına Katılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Nepalli Kızlar Geleneksel Kumari Puja Kutlamasına Katılıyor

19.06.2022 12:42
Nepalli Kızlar Geleneksel Kumari Puja Kutlamasına Katılıyor

KATMANDU, 19 Haziran (Xinhua) -- Nepal'deki Asya dini geleneklerinde "devi" adı verilen ilahi dişil enerjinin tezahürü olarak görülen kız çocuklarına yapılan törensel ibadetle Kumari Puja kutlanıyor.

KATMANDU, 19 Haziran (Xinhua) -- Nepal'deki Asya dini geleneklerinde "devi" adı verilen ilahi dişil enerjinin tezahürü olarak görülen kız çocuklarına yapılan törensel ibadetle Kumari Puja kutlanıyor.

Nepalli Kızlar Geleneksel Kumari Puja Kutlamasına Katılıyor

Nepal'in başkenti Katmandu'da, yaşayan tanrıça gibi giyinmiş bir kız çocuğu, geleneksel Kumari Puja kutlamasına katılıyor, 18 Haziran 2022. (Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua)

Nepalli Kızlar Geleneksel Kumari Puja Kutlamasına Katılıyor

Nepal'in başkenti Katmandu'da, yaşayan tanrıça gibi giyinmiş kız çocukları, geleneksel Kumari Puja kutlamasına katılıyor, 18 Haziran 2022. (Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua)

Nepalli Kızlar Geleneksel Kumari Puja Kutlamasına Katılıyor

Nepal'in başkenti Katmandu'da, yaşayan tanrıça gibi giyinmiş kız çocukları, geleneksel Kumari Puja kutlamasına katılıyor, 18 Haziran 2022. (Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua)

Nepalli Kızlar Geleneksel Kumari Puja Kutlamasına Katılıyor

Nepal'in başkenti Katmandu'da, yaşayan tanrıça gibi giyinmiş bir kız çocuğu, geleneksel Kumari Puja kutlamasına katılıyor, 18 Haziran 2022. (Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua)

Nepalli Kızlar Geleneksel Kumari Puja Kutlamasına Katılıyor

Nepal'in başkenti Katmandu'da, yaşayan tanrıça gibi giyinmiş bir kız çocuğu, geleneksel Kumari Puja kutlamasına katılıyor, 18 Haziran 2022. (Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua)

YORUMLAR
500
GAZİANTEP - Bakan Soylu, MHP Milletvekili Atay'ın kızının nikah merasimine katıldı GAZİANTEP - Bakan Soylu, MHP Milletvekili Atay'ın kızının nikah merasimine katıldı Geleneksel Türk Müziği Çocuk Korosu yıl sonu gösterisi Geleneksel Türk Müziği Çocuk Korosu yıl sonu gösterisi
Kaynak: Xinhua

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nepalli Kızlar Geleneksel Kumari Puja Kutlamasına Katılıyor - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
01:04 Ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün polisi ikna çabası: Amcam da polis, ne olur ceza yazmayın
00:44 Meteoroloji 5 ilimiz için sağanak yağış uyarısında bulundu
00:15 İki köpeğin kavgasını ayırmak yerine kendi köpeklerini korumak için diğerini döverek öldürdüler
00:05 Kesinleşmiş 104 yıl hapis cezası olan firari hükümlü İzmir'de yakalandı
23:44 Arınç'la tartışma yaşayan Metiner'e MHP Genel Başkanı Bahçeli'den destek geldi
23:42 Meksika'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 9 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi ise yaralandı
23:27 Diyarbakır'da MHP'ye operasyon düzenlendi! İl Başkanı cinsel istismar suçundan tutuklandı
22:48 Norveçlilerin Türkiye'ye kimlikle seyahat edebileceğine yönelik iddialar sonrası Dışişleri açıklama yaptı: Anlaşma yok, düzenleme var
22:23 Zeynep Kamil Hastanesi "cinsiyet değiştirme ameliyatı" iddialarına yanıt verdi: Tamamen asılsız
22:21 Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan seçimlerle ilgili dikkat çeken çıkış: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda kazanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2022 12:46:41. #1.12#
SON DAKİKA: Nepalli Kızlar Geleneksel Kumari Puja Kutlamasına Katılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement