KATMANDU, 19 Haziran (Xinhua) -- Nepal'deki Asya dini geleneklerinde "devi" adı verilen ilahi dişil enerjinin tezahürü olarak görülen kız çocuklarına yapılan törensel ibadetle Kumari Puja kutlanıyor.
Nepal'in başkenti Katmandu'da, yaşayan tanrıça gibi giyinmiş bir kız çocuğu, geleneksel Kumari Puja kutlamasına katılıyor, 18 Haziran 2022. (Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua)
Nepal'in başkenti Katmandu'da, yaşayan tanrıça gibi giyinmiş kız çocukları, geleneksel Kumari Puja kutlamasına katılıyor, 18 Haziran 2022. (Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua)
Nepal'in başkenti Katmandu'da, yaşayan tanrıça gibi giyinmiş kız çocukları, geleneksel Kumari Puja kutlamasına katılıyor, 18 Haziran 2022. (Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua)
Nepal'in başkenti Katmandu'da, yaşayan tanrıça gibi giyinmiş bir kız çocuğu, geleneksel Kumari Puja kutlamasına katılıyor, 18 Haziran 2022. (Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua)
Nepal'in başkenti Katmandu'da, yaşayan tanrıça gibi giyinmiş bir kız çocuğu, geleneksel Kumari Puja kutlamasına katılıyor, 18 Haziran 2022. (Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua)
Son Dakika › Güncel › Nepalli Kızlar Geleneksel Kumari Puja Kutlamasına Katılıyor - Son Dakika