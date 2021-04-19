Nepalli öğrencilerin kaderi Türkiye'de aldıkları eğitimle değişiyor - Son Dakika

Nepalli öğrencilerin kaderi Türkiye'de aldıkları eğitimle değişiyor

19.04.2021 16:02

Nepal'den detaylar Baba ve kızlarından detaylar Baba Shaphiullah ile röportaj Shaesta Shama Shaphi ile röportaj Shamara Sharmin Shaphi ile röportaj Nepalli öğrencilerin kaderi Türkiye'de aldıkları eğitimle değişiyor Türk Diyanet Vakfı, Türkiye'de okumak isteyen 13 Nepalli öğrenciye burs...

Nepal'den detaylar

Baba ve kızlarından detaylar

Baba Shaphiullah ile röportaj

Shaesta Shama Shaphi ile röportaj

Shamara Sharmin Shaphi ile röportaj Nepalli öğrencilerin kaderi Türkiye'de aldıkları eğitimle değişiyor

Türk Diyanet Vakfı, Türkiye'de okumak isteyen 13 Nepalli öğrenciye burs imkanı sunarak, ülkelerine faydalı bireyler olarak yetişmelerine katkı sunuyor

3 çocuğu Türkiye'de okuyan Mohammad Shaphiullah:

"Bizim için Türkiye yükselen bir değer ve kimse unutmasın ki dünya beşten büyüktür. Türkiye, başta eğitim olmak üzere herkese her konuda yardımcı olan çok iyi bir ülke"

Öğrencilerden Shaesta Shama Shaphi:

"Kur'an-ı Kerim'i okumayı Türkiye'de öğrendim ve çok mutlu oldum. Türkiye benim ve kardeşlerimin kaderini değiştirdi"

ÖZKAN BİLGİN - Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) burs desteği verdiği Nepalli öğrenciler, Türkiye'de aldıkları eğitim sayesinde geleceğe daha umutlu bakıyor.

En büyük hayalleri iyi bir eğitim almak olan Nepalli öğrenciler, bunun için öncelikle mülakatları geçmek için çaba gösteriyor.

Bu sınavdan başarıyla çıkarak sınırlı sayıdaki kontenjandan yararlanmaya hak kazanan öğrenciler, TDV'nin sunduğu burs ve diğer imkanlarla Türkiye'deki okullarda eğitim alıyor.

Bu sayede öğrencilerin kaderini değiştiren TDV, onların imam hatip, ilahiyat ve diğer bölümlerde ülkelerine faydalı bireyler olarak yetişmelerine öncülük ediyor.

Arkadaşlarının iyi eğitim aldığını gören Nepalli gençler arasında Türkiye'ye gelmek isteyenlerin sayısı her geçen gün artıyor.

Yeni tip koronavirüs nedeniyle ülkelerine dönen öğrenciler, salgının bitmesiyle Türkiye'ye gelecekleri günü sabırsızlıkla bekliyor.

"Türkiye çocuklarıma babalık yaptı"

Türkiye'deki okullarda 3 çocuğu okuyan eczacı Mohammad Shaphiullah, AA muhabirine, desteklerinden dolayı TDV'ye teşekkür etti.

Çocuklarının Türk kültürüyle yetişmelerini istediği için gönderdiğini anlatan Shaphiullah, şöyle konuştu:

"Türkiye benim çocuklarıma babalık yaptı. Gerek kültürü, gerek insanlarıyla Türkiye çok iyi bir ülke ve biz çok seviyoruz. Hepsinden önemlisi iyi bir eğitim alsınlar istedim. Bizim için Türkiye yükselen bir değer ve kimse unutmasın ki dünya beşten büyüktür. Türkiye, başta eğitim olmak üzere herkese her konuda yardımcı olan çok iyi bir ülke. Allah razı olsun. Aslında bu ülkeye giden herkesin önce davranış ve kültür eğitimi alması gerekiyor. Sonraki süreçte de eğitim."

"26 ülkeden arkadaşım oldu"

Shaphiullah'ın kızı 21 yaşındaki Shaesta Shama Shaphi ise Uluslararası Pendik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 4 yıl eğitim aldıktan sonra Selçuk Üniversitesi Sağlık Yönetimi bölümünü kazandığını söyledi.

Bu süre boyunca çok şey öğrendiğini, Türkiye'nin kendisine çok şey kazandırdığını dile getiren Shaphi, "En başta 26'ya yakın ülkeden arkadaşım oldu. Yeni yerler görme, yeni şeyler öğrenme imkanı buldum. En önemlisi Türkiye'de İslami ilimler öğrendim. Nepal'de böyle bir imkanımız yok. Kur'an-ı Kerim'i okumayı Türkiye'de öğrendim ve çok mutlu oldum. Türkiye benim ve kardeşlerimin kaderini değiştirdi. Bize bu imkanı sağlayan başta TDV olmak üzere tüm Türkiye'ye teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kardeşiyle aynı okuldan mezun olduktan sonra Cumhuriyet Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü kazanan 18 yaşındaki Shamara Sharmin Shaphi ise 24 yaşındaki ağabeyi Mohammad Sajidullah Galib'in Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gıda Mühendisliği 3. sınıfı okuduğunu, onun başarısı üzerine 2 kız kardeş olarak müracaatta bulunduklarını aktardı.

Eğitim konusunda Türkiye'nin başarısını duydukları için burada okumaya karar verdiklerini dile getiren Shaphi, "Türkiye her konuda çok iyi. En büyük hedefimiz buradan aldığımız en iyi eğitimle ülkemize dönüp, kendi halkımıza hizmet etmek. Aldığımız eğitimin aynısını kendi insanlarımıza da öğretmek istiyoruz." dedi.

Nepalli öğrencilerin kaderi Türkiye'de aldıkları eğitimle değişiyor
Nepalli öğrencilerin kaderi Türkiye'de aldıkları eğitimle değişiyor
Nepalli öğrencilerin kaderi Türkiye'de aldıkları eğitimle değişiyor
Nepalli öğrencilerin kaderi Türkiye'de aldıkları eğitimle değişiyor

Röportaj, Türkiye, Nepal, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nepalli öğrencilerin kaderi Türkiye'de aldıkları eğitimle değişiyor - Son Dakika


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