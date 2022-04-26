Nepalli turistleri kaçıran şüpheliler adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Nepalli turistleri kaçıran şüpheliler adliyeye sevk edildi

26.04.2022 12:24
Nepalli turistleri kaçıran şüpheliler adliyeye sevk edildi

TAKSİM Meydanı'nda gezerken Pakistan uyruklu 6 kişi tarafından kaçırılan 4 Nepalli turist, polisin yaptığı operasyonla kurtarıldı.

TAKSİM Meydanı'nda gezerken Pakistan uyruklu 6 kişi tarafından kaçırılan 4 Nepalli turist, polisin yaptığı operasyonla kurtarıldı. Fidye için kaçırıldıktan sonra 3 gün boyunca bir evde tutulan turistlerin kurtarılma anları kameralara yansıdı. Şüpheli 6 kişi, yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Taksim Meydanı'nda gezen 4 Nepalli turist, Pakistan uyruklu olduğu belirtilen 6 kişi tarafından kaçırıldıktan sonra Eyüpsultan'da bir eve götürüldü. Nepalli turistleri burada satır ve silah zoruyla 3 gün boyunca tutan bu kişiler, turistlerin ailelerinden 10 bin euro istedi. Nepalli turistlerin aileleri bir taraftan istenen fidyeyi hazırlarken, diğer taraftan da polise haber verdi. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, fidye teslimi sırasında şüphelilerden birini yakaladı. Yakalanan şüpheliden rehinelerin yerini tespit eden ekipler, Eyüpsultan'daki adrese şok bir baskın düzenledi.

TURİSTLER KURTARILDI EVDEN SATIRLAR ÇIKTITuristleri kurtarmak için operasyon düzenleyen polisin baskın anları kameralara yansıdı. Eve giren ekipler, şüphelileri kıskıvrak yere yatırırken, elleri bağlanan turistleri ise kurtardı. Ekiplerin evde yaptığı aramalarda kurusıkı bir silah, 2 adet satır ile Nepalli turistlerin cep telefonları ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 Pakistanlı Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Nepalli turistleri kaçıran şüpheliler adliyeye sevk edildi
Nepalli turistleri kaçıran şüpheliler adliyeye sevk edildi
Nepalli turistleri kaçıran şüpheliler adliyeye sevk edildi
Nepalli turistleri kaçıran şüpheliler adliyeye sevk edildi
Nepalli turistleri kaçıran şüpheliler adliyeye sevk edildi
Nepalli turistleri kaçıran şüpheliler adliyeye sevk edildi
YORUMLAR
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Pakistanlı gaspçılar, 4 Nepalli turisti Taksim Meydanı'nda satırla kaçırdı: 10 bin euro fidye için kaçırılan turistler böyle kurtarıldı Pakistanlı gaspçılar, 4 Nepalli turisti Taksim Meydanı'nda satırla kaçırdı: 10 bin euro fidye için kaçırılan turistler böyle kurtarıldı Bakan Nebati: '45 milyon turist, 35 milyar dolar hedefimizi geçeceğimize inanıyorum' Bakan Nebati: '45 milyon turist, 35 milyar dolar hedefimizi geçeceğimize inanıyorum' Bakan Nebati: 'Turizmde hedefimizi geçeceğimize inanıyorum' Bakan Nebati: 'Turizmde hedefimizi geçeceğimize inanıyorum'

Eyüpsultan, Pakistan, turist, Taksim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Nepalli turistleri kaçıran şüpheliler adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nepalli turistleri kaçıran şüpheliler adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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