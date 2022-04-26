NEPALLİ TURİSTLERİ KAÇIRAN ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika

TAKSİM Meydanı'nda gezerken Pakistan uyruklu 6 kişi tarafından kaçırılan 4 Nepalli turist, polisin yaptığı operasyonla kurtarıldı. Fidye için kaçırıldıktan sonra 3 gün boyunca bir evde tutulan turistlerin kurtarılma anları kameralara yansıdı. Şüpheli 6 kişi, yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Taksim Meydanı'nda gezen 4 Nepalli turist, Pakistan uyruklu olduğu belirtilen 6 kişi tarafından kaçırıldıktan sonra Eyüpsultan'da bir eve götürüldü. Nepalli turistleri burada satır ve silah zoruyla 3 gün boyunca tutan bu kişiler, turistlerin ailelerinden 10 bin euro istedi. Nepalli turistlerin aileleri bir taraftan istenen fidyeyi hazırlarken, diğer taraftan da polise haber verdi. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, fidye teslimi sırasında şüphelilerden birini yakaladı. Yakalanan şüpheliden rehinelerin yerini tespit eden ekipler, Eyüpsultan'daki adrese şok bir baskın düzenledi.

TURİSTLER KURTARILDI EVDEN SATIRLAR ÇIKTI

Turistleri kurtarmak için operasyon düzenleyen polisin baskın anları kameralara yansıdı. Eve giren ekipler, şüphelileri kıskıvrak yere yatırırken, elleri bağlanan turistleri ise kurtardı. Ekiplerin evde yaptığı aramalarda kurusıkı bir silah, 2 adet satır ile Nepalli turistlerin cep telefonları ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 Pakistanlı Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.