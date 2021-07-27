Nepartak tayfunu sebebiyle Japonya'da tren seferleri iptal edildi - Son Dakika

Japonya'da, Pasifik Okyanusu'ndan ülke kıyılarına ilerleyen ve aşırı yağış getirmesi beklenen Nepartak tayfununa karşı tren seferleri iptal edildi.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) hafta içinde ülkenin doğu kıyılarından ana karaya varacağı kaydedilen Nepartak tayfununun aşırı yağış getireceğini açıkladı.

2021 yılının 8. tayfunu olarak bildirilen Nepartak'ın, Tokyo metropolünde bulunan Çiba eyaletinden ana karaya varacağı ve Tohoku, Hokuriku, Kanto-Koşin bölgelerini etkileyeceği kaydedildi.

JR East Demiryolları, Tokyo ile kuzeydoğu bölgelerini bağlayan Yamagata Şinkansen hattındaki eyaletler arası 8 sefer ile bazı yerel seferleri iptal etti.

Tokyo 2020 Olimpiyatları Organizasyon Komitesi, turnuva kapsamında kürek ve okçuluk dışındaki müsabakaların planladığı üzere düzenleneceğini bildirdi.

Oyunların takviminde yapılabilecek değişiklikleri ivedilikle duyuracaklarını aktaran komite yetkilisi Takaya Masanori, "Müsabakalara yönelik herkesin güvenliğini sağlamak istiyoruz." dedi.

Kyodo ajansı, tayfunun vurması beklenen kıyı eyaletleri Miyagi ve İbaraki'de düzenlenecek futbol müsabakalarının da tayfundan etkilenebileceğini bildirdi.

JMA bölgede yaşayan halka, aşırı yağış ile beraber ani rüzgar, nehir taşkınları ve toprak kaymalarına yönelik tedbir almaları çağrısında bulundu.

Çin'in doğusunda 2016'da saatte 285 kilometre hıza ulaşan aynı isimdeki Nepartak tropikal fırtınası sonucu 100'den fazla kişi ölmüş, maddi hasar 1,8 milyar doları bulmuştu.