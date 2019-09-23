Neptün'den büyük başarı

Türkiye çapında düzenlenen '2.5 Dakikada Ne Bilim Yarışmasında' anlattığı 'büyük patlama' teorisi ile Türkiye 3.'sü olan ve Hawking'e benzetilen bedensel engelli Neptün İpek Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile bir araya geldi.



SMA hastası ve ileri derecede skolyoz rahatsızlığı olan Neptün, bedensel engelini kendisine engel yapmadı ve hayallerine sınır koymadı. Çocukluk yıllarından itibaren güneş sistemini, yaşadığı gezegeni ve evreni merak etti. Merakının üzerine gitti ve edindiği astronomi kitaplarından yola çıkarak büyük patlamayı araştırdı. Türkiye çapında düzenlenen yarışmada üçüncü olarak büyük patlama konusundaki bilgisini başarı ile taçlandırdı. Astronomi ve fizikle ilgilenen ve karanlık madde üzerine çalışmak istediğini ileten Neptün, ileride başarılı bir bilim insanı olmak istiyor. Bu yıl girdiği üniversite sınavında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde İngilizce Fizik Bölümü'nü kazanan Neptün, bilim insanı olma hayallerine bir adım daha yaklaştı. İzmir'e gitmeden önce Başkan Seçer'i ziyaret eden Neptün, Seçer'den tam destek aldı. Hayallerine ulaşana kadar Neptün'e destek vereceklerini ifade eden Seçer'in ilk müjdesi de akülü araç oldu. Annesi Nilcan Yılmaz ile Seçer'i ziyaret eden Neptün, katıldığı yarışmayı, ilgi alanlarını ve hayallerini anlattı. Ziyarette konuşan Seçer, Neptün'ün sıra dışı bir insan ve özel biri olduğunu belirterek, "Astronomi ve fizik konusunda iddialı çalışmalar yapıyor. Fizik sıra dışı zekaların başarabileceği bir alan. Bu konuda önemli çalışmalar yapıp, çok başarılı olacağına inancım tam. Bizler de Neptün'ün başarısını duyduk. Yakın bir tarihte İzmir'e gidecek. Gitmeden bir araya geldik. Önce kızımıza akülü araç hediye edeceğiz. Eğitim aşamasında, kabiliyetini açığa çıkarma ve ilgi alanında ilerilere gitme noktasında elimizden gelen her türlü maddi, manevi desteği vereceğiz ve Neptün kızımızla sürekli iletişim halinde olacağız" dedi.



Neptün'ü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e emanet eden Seçer, "Neptün kızımızı Tunç Soyer Başkanımıza emanet ediyorum. Kendisi ile iletişime geçip, sevgili Başkanımızın Neptün'le ilgilenmesini rica edeceğim. Dünya süratle değişiyor ve toplumların başarılı olması için bu değişimi iyi okumaları gerekiyor. Gençlerimiz değer yargılarından uzaklaşmadan temel prensipler çerçevesinde ülke ve insan sevgisi ile hoşgörü, birlikte yaşam kültürü ile çalışarak çok başarılı olabilir. Bizler de eğitim başta olmak üzere kültür ve sanat konusunda öğrencilerimize birçok alanda destek vereceğiz" ifadelerini kullandı.



Neptün de ödül aldığı Büyük Patlama teorisini Seçer'e anlattı. Seçer'le sohbet eden ve ilgi alanlarını anlatan Neptün, "Çocukluğumdan beri astronomiye ve fiziğe ilgim vardı. Önce güneş sistemini sonra evrenin nasıl oluştuğunu merak etmeye başladım. Astronomi kitaplarımda Büyük Patlama teorisini görünce daha ayrıntılı araştırmak istedim. Büyük Patlama'da çok küçük bir noktadan bu kadar büyük bir evrenin oluşması benim ilgimi çekmişti. Şimdi karanlık maddeyi merak ediyorum. Bu alanda ilerlemek, başarılı bir bilim kadını olmak istiyorum" diye konuştu.



Seçer'in kendisine yapılan Stephen Hawking benzetmesini sorması üzerine ise Neptün, "Güzel bir benzetme. Öyle bir benzetme yaptıkları için çok mutluyum, gururluyum" dedi.



SMA tip 2, ileri derecede skolyozu olan Neptün'ün çok özel bir çocuk olduğunu ifade eden anne Nilcan Yılmaz da kızının engeline aldırmadan gösterdiği başarıdan gurur duyduğunu söyledi. Yılmaz, "Kızım bu dünyada başıma gelebilecek en güzel, en muhteşem şey. Çok özel, çok güzel bir çocuk. Ona annelik yapma şansına sahip olduğum için çok mutluyum. Başarısı ile çok gururlandık. Muhteşem bir duygu, kelimelerle anlatamam. Ben kızım için her şeyi yapmaya çalıştım. İyi ki yapmışım. Kızımı desteklemeye devam edeceğim. Kızım üniversitede istediği bölüme yerleşti. İnşallah hayalleri doğrultusunda ilerleyeceğiz" şeklinde konuştu.



Ailelerin çocuklarına destek olması gerektiğini ifade eden anne Yılmaz, "Güzel çocuklara sahip olmak herkese nasip olmaz. Özel çocuklara annelik yapmak zor ama bir yandan da muhteşem bir olay. Engelli çocukları olan insanlar eve kapanmasınlar, hayata küsmesinler. Hayatta biz neyi yaşıyor ve tadıyorsak onların da aynı şeyi yaşamaya ve tatmaya hakkı var" ifadelerini kullandı. - MERSİN