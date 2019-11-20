Son Dakika Haberleri: Neptunas 86 - 80 Beşiktaş Sompo Sigorta
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Neptunas 86 - 80 Beşiktaş Sompo Sigorta

6 saat önce

Beşiktaş Sompo Sigorta Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 6. haftasında Litvanya temsilcisi Neptunas'a 86-80 yenildi.

Neptunas 86 - 80 Beşiktaş Sompo Sigorta, System.String[]

Beşiktaş Sompo Sigorta Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 6. haftasında Litvanya temsilcisi Neptunas'a 86-80 yenildi.


Klaipeda kentinde Svyturio Arena'da oynanan maçın ilk çeyreğini 20-16 önde geçen ev sahibi ekip karşısında ikinci çeyrekte daha iyi bir performans sergileyen siyah-beyazlılar, soyunma odasına 40-38 üstün gitti.


Üçüncü çeyrekte oyunun kontrolünü eline geçiren ve rakibini 5 sayıda tutan Neptunas, son periyoda 62-45 önde giderken, salondan da 86-80 galip ayrıldı.


Beşiktaş Sompo Sigorta'nın gruptaki 6 maçta 2 galibiyet ve 4 yenilgisi bulunuyor.

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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 11:06 
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