Son Dakika Haberleri: Nereden Nereye" Adlı Müzikli Gösteriye Yoğun İlgi Gördü

Nereden Nereye" Adlı Müzikli Gösteriye Yoğun İlgi Gördü

1 saat önce

Konyaaltı Belediyesi'nin gazeteci-yazar Enver Aysever ve Grup Gündoğarken'i Antalyalılarla buluşturduğu "Nereden Nereye" adlı müzikli gösterisi yoğun ilgi gördü.

Nereden Nereye
Konyaaltı Belediyesi'nin gazeteci-yazar Enver Aysever ve Grup Gündoğarken'i Antalyalılarla buluşturduğu "Nereden Nereye" adlı müzikli gösterisi yoğun ilgi gördü.

Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi Tarık Akan Salonu'nda gerçekleştirilen müzikli gösteriyi Konyaaltı Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Gürbüz ve çok sayıda vatandaş izledi. Enver Aysever'in yakın geçmişimizi şekillendiren olayları şiir ve edebiyatla anlattığı gecede Grup Gündoğarken müzikleriyle renk kattı. Gündoğarken grubunun akıllara kazınmış şarkıları ile izleyenler eğlenceli bir gösteri izledi.

Gazeteci-yazar Enver Aysever ve Grup Gündoğarken, Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı ve Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e kendilerini Antalyalı izleyicilerle buluşturmasından dolayı teşekkür etti. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 01:15 Kaynak: İHA

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