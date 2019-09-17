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Neredesin Emre!

38 dakika önce

Fenerbahçe"nin ilk 3 haftada aldığı başarılı sonuçlarda büyük payı olan Emre Belözoğlu'nun, sakatlığı nedeniyle dün Alanya'da forma giyememesi, takımın oyun düzenini alt üst etti.

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Fenerbahçe"nin ilk 3 haftada aldığı başarılı sonuçlarda büyük payı olan Emre Belözoğlu'nun, sakatlığı nedeniyle dün Alanya'da forma giyememesi, takımın oyun düzenini alt üst etti.


Görev aldığı her maçta savunma ile hücum arasında mekik dokuyan tecrübeli futbolcu, pas trafiğinin sağlıklı bir şekilde işlemesinde önemli rol üstlenmişti.


Fenerbahçe dün özellikle ikinci yarıda Emre'yi çok aradı.

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe, Alanya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 08:40 
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