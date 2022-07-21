Neredeyse Dört Kovid Hastasından Biri Uzun Süreli Kovid'e Yakalandı - Son Dakika
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Neredeyse Dört Kovid Hastasından Biri Uzun Süreli Kovid'e Yakalandı

21.07.2022 11:51
Neredeyse Dört Kovid Hastasından Biri Uzun Süreli Kovid'e Yakalandı

Bir araştırmaya göre, katılımcıların yaklaşık yüzde 23'ü önceden var olan semptomları bildirdikten sonra, 12 haftadan uzun süren enfeksiyon sırasında yeni başlayan semptomlar yaşadıklarını belirtti.

Bir araştırmaya göre, katılımcıların yaklaşık yüzde 23'ü önceden var olan semptomları bildirdikten sonra, 12 haftadan uzun süren enfeksiyon sırasında yeni başlayan semptomlar yaşadıklarını belirtti.

LOS ANGELES, 20 Temmuz (Xinhua) -- ABD'de yapılan yeni bir araştırmada, yaklaşık dört Kovid-19 hastasından birinin uzun süreli Kovid yaşadığı ve semptomların 12 hafta veya daha uzun sürdüğü belirlendi. Güney Kaliforniya Üniversitesi (USC) araştırmacıları tarafından yürütülen çalışma dahilinde Mart 2020'den Mart 2021'e kadar ülke genelinde yaklaşık 8.000 katılımcıdan, genel sağlıkları ve Kovid-19 durumları hakkında iki haftada bir sorulan soruları yanıtlamaları istendi. Scientific Reports'ta yayınlanan araştırmaya göre, katılımcıların yaklaşık yüzde 23'ü önceden var olan semptomları bildirdikten sonra, 12 haftadan uzun süren enfeksiyon sırasında yeni başlayan semptomlar yaşadıklarını açıkladı. Ayrıca araştırmacılar, enfeksiyon sırasında obez olan, saç dökülmesi, baş ağrısı veya boğaz ağrısı yaşayan kişilerin uzun süreli Kovid yaşama olasılıklarının önemli ölçüde daha yüksek olduğunu buldu. USC Leonard Davis Gerontoloji Okulu'nda doktora adayı olan, çalışmanın baş yazarı Qiao Wu, "Uzun süreli Kovid önemli bir halk sağlığı sorunu. Yüzde 23 çok yüksek bir yaygınlık ve milyonlarca insana dönüşebilir" dedi. Wu, "Uzun süreli Kovid'in yaygınlığı, kalıcı semptomları ve risk faktörleri hakkında daha fazla bilgi, sağlık profesyonellerinin, uzun süreli hastalık geçirenlerin normal hayatlarına geri dönmelerine yardımcı olmak için kaynak ve hizmet tahsis etmesine yardımcı olabilir" dedi.

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Kaynak: Xinhua

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