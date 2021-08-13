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Neredeyse kimse tanımadı! Aysun Kayacı, sessiz sedasız Türkiye'ye döndü - Son Dakika

Neredeyse kimse tanımadı! Aysun Kayacı, sessiz sedasız Türkiye'ye döndü

13.08.2021 23:13

Bir dönem Türkiye'de fırtına gibi esen isimler arasında yer alan ünlü manken ve oyuncu Aysun Kayacı, 2012 yılında bankacı Efe Kapancı ile evlendikten sonra İngiltere'ye taşındı. Bu evlilikten bir de kız çocuğu olan Kayacı'nın sessiz sedasız Türkiye'ye geldiği ortaya çıktı. Kayacı Bodrum'da tatil yaptı.

Türkiye'de bir dönemin en çok konuşulan isimleri arasında yer alan ünlü manken ve oyuncu Aysun Kayacı, ekranlara Cuma'ya Kalsa projesiyle veda etti. 2012 yılında da bankacı Efe Kapancı ile evlenen Kayacı, Londra'ya taşındı.

Neredeyse kimse tanımadı! Aysun Kayacı, sessiz sedasız Türkiye'ye döndü

9 YILDIR TÜRKİYE'DE DEĞİL

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre 9 yıldan bu yana Türkiye'de olmayan Aysun Kayacı, eşi ve kız çocuğuyla tatil yapmak için Bodrum'a geldi. Kayacı'yı görenler, şu anda 42 yaşında olan mankenin güzelliğinden hiçbir şey kaybetmediği yorumunu yaptı.

Neredeyse kimse tanımadı! Aysun Kayacı, sessiz sedasız Türkiye'ye döndü

BODRUM'DA EV ALACAKLAR

Kayacı ile ilgili bir dikkat çeken detay ise satın almak için Bodrum'dan ev bakmaları oldu. Çift, Bodrum'da ev alarak sık sık tatile gelmeyi planlıyor. Kayacı'nın daha sık Türkiye'ye gelmesiyle yeniden objektiflere yansıması da bekleniyor.

Neredeyse kimse tanımadı! Aysun Kayacı, sessiz sedasız Türkiye'ye döndü
Neredeyse kimse tanımadı! Aysun Kayacı, sessiz sedasız Türkiye'ye döndü
Neredeyse kimse tanımadı! Aysun Kayacı, sessiz sedasız Türkiye'ye döndü
Neredeyse kimse tanımadı! Aysun Kayacı, sessiz sedasız Türkiye'ye döndü

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Son Dakika Magazin Neredeyse kimse tanımadı! Aysun Kayacı, sessiz sedasız Türkiye'ye döndü - Son Dakika Magazin


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