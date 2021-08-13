Neredeyse kimse tanımadı! Aysun Kayacı, sessiz sedasız Türkiye'ye döndü

Türkiye'de bir dönemin en çok konuşulan isimleri arasında yer alan ünlü manken ve oyuncu Aysun Kayacı, ekranlara Cuma'ya Kalsa projesiyle veda etti. 2012 yılında da bankacı Efe Kapancı ile evlenen Kayacı, Londra'ya taşındı.

9 YILDIR TÜRKİYE'DE DEĞİL

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre 9 yıldan bu yana Türkiye'de olmayan Aysun Kayacı, eşi ve kız çocuğuyla tatil yapmak için Bodrum'a geldi. Kayacı'yı görenler, şu anda 42 yaşında olan mankenin güzelliğinden hiçbir şey kaybetmediği yorumunu yaptı.

BODRUM'DA EV ALACAKLAR

Kayacı ile ilgili bir dikkat çeken detay ise satın almak için Bodrum'dan ev bakmaları oldu. Çift, Bodrum'da ev alarak sık sık tatile gelmeyi planlıyor. Kayacı'nın daha sık Türkiye'ye gelmesiyle yeniden objektiflere yansıması da bekleniyor.