Nergis üreticinin yüzünü güldürdü - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca 'Nergis Çiçeği Yetiştiriciliği ve Yaygınlaştırılması Projesi' kapsamında üreticilere dağıtılan nergis soğanları, çiçek açmasıyla birlikte hasat edilmeye başlandı.



Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ağırlıklı olarak kadın üreticilere ek gelir sağlamayı ve alternatif tarım faaliyetleri kazandırmayı amaçlayan proje kapsamında toplam 146 üreticiye 250 bin 400 adet nergis çiçeği soğanı dağıtıldı. Mis gibi kokusuyla satın alanların yüzlerini güldüren nergis çiçeği, bereketi sayesinde de üreticilerin umudu oldu. Proje çerçevesinde mevcut tarımsal yelpazeyi zenginleştirecek alternatif ürün faaliyetleri oluşturmak için Tarsus'un Kızılçukur Mahallesi'nde 63 üreticiye 50 bin 400 adet, Erdemli'nin Hüsametli ve Arslanlı mahallelerinde 23 üreticiye 50 bin adet, Toroslar'ın Doruklu, Dalakderesi ve Çamlıdere mahallelerinde talepte bulunan 60 üreticiye ise toplam 150 bin adet katmerli, kokulu, arpa çeşidi nergis çiçeği soğanı dağıtılarak, taşlık veya kullanılmayan parçalı arazilerin tarıma kazandırılması sağlandı.



Hem üretici kazanıyor hem tarım dışı araziler değerleniyor



Dağıtımı gerçekleşen nergis soğanlarının her yıl yavru soğan vererek çoğalması ile üreticilerin hem gelir kaynakları artıyor hem de kullanmadıkları tarım dışı arazileri değerleniyor. Mersin genelinde yapılan duyurularla üreticilerin nergis çiçeği yetiştirme konusunda talepleri giderek artıyor. Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılında da projeli mahallelerdeki üreticilere nergis soğanı dağıtmaya devam edecek.



"Bizim için bir kazanç kapısı oldu"



Projeye dahil olarak ev ekonomisine katkı sağlayan Ayşe Yegen, "Büyükşehir Belediyesinin nergis projesine dahil olduk. Bizim için bir kazanç kapısı oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, projelerin devamını bekleriz" dedi. - MERSİN