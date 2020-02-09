Nergis üreticinin yüzünü güldürdü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nergis üreticinin yüzünü güldürdü - Son Dakika

Nergis üreticinin yüzünü güldürdü

18 dakika önce

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca 'Nergis Çiçeği Yetiştiriciliği ve Yaygınlaştırılması Projesi' kapsamında üreticilere dağıtılan nergis soğanları, çiçek açmasıyla birlikte hasat edilmeye başlandı.

Nergis üreticinin yüzünü güldürdü, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca 'Nergis Çiçeği Yetiştiriciliği ve Yaygınlaştırılması Projesi' kapsamında üreticilere dağıtılan nergis soğanları, çiçek açmasıyla birlikte hasat edilmeye başlandı.


Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ağırlıklı olarak kadın üreticilere ek gelir sağlamayı ve alternatif tarım faaliyetleri kazandırmayı amaçlayan proje kapsamında toplam 146 üreticiye 250 bin 400 adet nergis çiçeği soğanı dağıtıldı. Mis gibi kokusuyla satın alanların yüzlerini güldüren nergis çiçeği, bereketi sayesinde de üreticilerin umudu oldu. Proje çerçevesinde mevcut tarımsal yelpazeyi zenginleştirecek alternatif ürün faaliyetleri oluşturmak için Tarsus'un Kızılçukur Mahallesi'nde 63 üreticiye 50 bin 400 adet, Erdemli'nin Hüsametli ve Arslanlı mahallelerinde 23 üreticiye 50 bin adet, Toroslar'ın Doruklu, Dalakderesi ve Çamlıdere mahallelerinde talepte bulunan 60 üreticiye ise toplam 150 bin adet katmerli, kokulu, arpa çeşidi nergis çiçeği soğanı dağıtılarak, taşlık veya kullanılmayan parçalı arazilerin tarıma kazandırılması sağlandı.


Hem üretici kazanıyor hem tarım dışı araziler değerleniyor


Dağıtımı gerçekleşen nergis soğanlarının her yıl yavru soğan vererek çoğalması ile üreticilerin hem gelir kaynakları artıyor hem de kullanmadıkları tarım dışı arazileri değerleniyor. Mersin genelinde yapılan duyurularla üreticilerin nergis çiçeği yetiştirme konusunda talepleri giderek artıyor. Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılında da projeli mahallelerdeki üreticilere nergis soğanı dağıtmaya devam edecek.


"Bizim için bir kazanç kapısı oldu"


Projeye dahil olarak ev ekonomisine katkı sağlayan Ayşe Yegen, "Büyükşehir Belediyesinin nergis projesine dahil olduk. Bizim için bir kazanç kapısı oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, projelerin devamını bekleriz" dedi. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 02:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mersin'e 5 yıl sonra kar yağdı
Kendilerine yardım eden rektörü tanımayıp "Teşekkür ederiz amca" dediler Karma Astrolog Aysun Köşker Koç, Dolunay'ın burçlara etkisini yorumladı İBB'nin ulaşım zammı protesto edildi: Gözaltılar var

Son Dakika Haberleri
14:16 Saba Tümer'den olay paylaşım: 3 gündür Beckham'ın yattığı yatakta yatmışım
04:12 Hizmetçiler'in teaserı yayınlandı...
04:12 Cuma gününün galibi: Arka Sokaklar!
04:12 Hülya Koçyiğit'in kardeşi Bursa'da kaza geçirdi
04:12 Demet Akalın ve kızı Hira'nın kar keyfi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2020 15:08:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Nergis üreticinin yüzünü güldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]