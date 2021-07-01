Neriman ve Celal Özel Nusaybin Meslek Yüksekokulunun temeli atıldı - Son Dakika

Nusaybin ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Özel tarafından anne ve babası adına yaptırılacak meslek yüksekokulunun temeli törenle atıldı.

Mardin Artuklu Üniversitesine bağlı Neriman ve Celal Özel Nusaybin Meslek Yüksekokulunun temel atma töreni Çatalözü Mahallesinde gerçekleştirildi.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, törende, gerçekleştirilen her yatırım, başlattıkları her projenin Mardin için büyük önem taşıdığını belirtti.

Hayırsever iş insanı Ömer Özel'in anne ve babasının adlarını taşıyan, devasa bir eğitim yatırımının ilk harcını koymaktan duyduğu büyük heyecanı ifade eden Demirtaş, Mardin'de eğitim alt yapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürdüklerini söyledi.

Demirtaş, şöyle konuştu:

"Yapımı gerçekleştirilecek olan meslek yüksekokulumuz tamamlandığında, Nusaybin ilçemiz 4 bin 200 metrekare kapalı alanda hizmet verecek, yeni ve modern bir meslek yüksekokulu binasına kavuşacaktır. Bilinmelidir ki üniversite, sadece bir kampüsten, hizmet binalarından ve sağladığı imkanlardan ibaret değildir. Üniversiteler, bulunduğu kentin kültürüne, sanatına, sosyal ve ekonomik hayatına istikamet çizen müesseselerdir. Bizler yan yana ve omuz omuza durduğumuz sürece; aramıza nifak sokmaya çalışanlar, birliğimizi, dirliğimizi ve kardeşliğimizi bozmaya çalışanlar asla emellerine ulaşamayacaktır. Her ne olursa olsun bu coğrafyada huzur, barış ve kardeşlik türkülerini söylemeye devam edeceğiz."

Hayırsever iş insanı Ömer Özel ise, annesi Neriman ve babası Celal Özel adına Nusaybin'e meslek yüksekokulu kazandırmanın mutluluğunu yaşadığı dile getirdi.

Daha sonra meslek yüksekokulunun temeli atıldı.

Tören, İlçe Müftüsü Usame Anlağan'ın duasıyla sona erdi.