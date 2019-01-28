Son Dakika Haberleri: Nermin Yıldırım'ın Son Romanı Misafir!

Nermin Yıldırım'ın Son Romanı Misafir!

1 saat önce

150'den fazla edebi eserin başvurduğu programa seçilen 12 kitap arasında yer alan Misafir aynı zamanda, 2006'dan bu yana Türkçe eserler içinden seçilen Books at Berlinale'ye seçilen 4. eser oldu.

Nermin Yıldırım'ın Son Romanı Misafir!, System.String[]

Edebiyatımızın usta kalemlerinden Nermin Yıldırım'ın hep kitap'tan çıkan son romanı Misafir, Berlin Uluslararası Film Festivali'nin edebi eserleri filme uyarlayabilmek amacıyla, Franfurt Kitap Fuarı'yla ortaklaşa yürüttüğü Books at Berlinale programına seçildi!

Dünyanın en önemli film festivallerinden biri olan Berlin Uluslararası Film Festivali kapsamında gerçekleşen Books At Berlinale programına bu yıl 30'un üzerinde ülkeden 150'den fazla edebi eser başvurdu. 7-17 Şubat 2019 tarihleri arasında 69'uncusu gerçekleşecek olan festivalin 2006'dan beri Franfurt Kitap Fuarı'yla ortaklaşa sürdürdüğü programa; Almanya, Fransa, Gürcistan, Yunanistan, İtalya, Norveç, İspanya, Türkiye ve İngiltere'den olmak üzere toplam 12 edebi eser seçildi. Seçilen kitaplar, yeni basılan, en çok satanlara girmiş ve/veya ödül sahibi eserlerden oluşuyor.

Nermin Yıldırım'ın yetkin ve zengin diliyle, yakın geleceğe dair ürkütücü, tuhaf ama bir o kadar da tanıdık bir dünya yarattığı altıncı romanı Misafir de, bu eserlerden biri olmaya hak kazandı. Hemşirelerin "abla", hastaların "misafir", başhekimin "baba" diye adlandırıldığı, her geçen gün daha katı kurallarla yönetilen tuhaf ama bir yandan da çok tanıdık bir akıl hastanesinin kapılarını aralayan hep kitap logolu Misafir,Books at Berlinale'ye şimdiye dek seçilen dördüncü Türkçe eser olma özelliğini de taşıyor.

Seçilen 12 eserin sunumları, üç gün sürecek atölye çalışmalarının ardından 11 Şubat'ta Berlinale Co-Production Market'ta gerçekleşecek. Yapılacak sunumlarda kitaplar, dünyanın dört bir yanından gelen yapımcılara tanıtılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 09:51 Kaynak: Bültenler

Berlin, Nermin Yıldırım, Güncel
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