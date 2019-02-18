Son Dakika Haberleri: Nero Endu¨stri'nin Başarı Karnesi

Nero Endu¨stri'nin Başarı Karnesi

4 dakika önce

Türkiye'nin kara, deniz ve hava platformları alt sistemlerinin tasarımı, üretimi ve kalifikasyonu alanlarında faaliyet gösteren Nero Endu¨stri AŞ'nin geçen yıl yaklas¸ık 6 bin sistem teslimatıyla kendi rekorunu kırdığı bildirildi.

Nero Endu¨stri'nin Başarı Karnesi, System.String[]
Türkiye'nin kara, deniz ve hava platformları alt sistemlerinin tasarımı, üretimi ve kalifikasyonu alanlarında faaliyet gösteren Nero Endu¨stri AŞ'nin geçen yıl yaklas¸ık 6 bin sistem teslimatıyla kendi rekorunu kırdığı bildirildi.

Nero Endu¨stri AŞ'den yapılan açıklamada, yerli tasarım ve çözümleriyle güç sistemleri, yangın söndürme ve infilak bastırma sistemleri, kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer (KBRN) filtrasyon sistemleri konularında üretim yapan firmanın yaklas¸ık 6 bin sistem teslimatıyla geçen yıl kendi rekorunu kırdığı ifade edildi.

Açıklamada, teslimat yapılan u¨lkeler arasında Kanada, ABD, Ukrayna, Tayland, Almanya'nın, firmalar arasında BMC, FNSS, ASELSAN, DND, ROSHEL'in de bulunduğu vurgulandı.

ARMA gu¨c¸ sistem ço¨zu¨mlerinden 2 bin 500, ARES infilak bastırma sistemlerinden 500, MARS KBRN filtrasyon ve algılama sistemlerinden 500 adet ürün teslimatının yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, sistemlerin Kirpi ve Vuran'ın da aralarında olduğu farklı platformlara monte edildiği belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Nero Endu¨stri AŞ Yo¨netim Kurulu Bas¸kanı Alican O¨kc¸u¨n, bas¸arılarının tesadu¨f olmadıgˆına işaret ederek, "U¨ru¨nlerimizin her biri, u¨stu¨n o¨zellikleriyle alanında kendisini ispat etmis¸ durumda. Bu nitelikleri, u¨ru¨nlerimizin, du¨nya genelindeki birbirine rakip firmalar tarafından da tercih edilmesini sagˆlıyor." ifadelerini kullandı.

O¨kc¸u¨n, üru¨n ailesine yeni c¸o¨zu¨mler eklemeyi ve yurt dıs¸ında ac¸tıkları şubelerle hizmet verdikleri u¨lkelerin yerel c¸o¨zu¨m ortagˆı haline gelmeyi hedeflediklerini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 05:14 Kaynak: AA

Ekonomi
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