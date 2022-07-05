Son dakika haberi! NERO KÖPEĞİN SAHİBİ İFTİRA DAVASINDA HAKİM KARŞISINA ÇIKTI - Son Dakika
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Son dakika haberi! NERO KÖPEĞİN SAHİBİ İFTİRA DAVASINDA HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

05.07.2022 12:47

Son dakika haberi: Sarıyer'de köpeği Nero'yu silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle husumet yaşadığı komşusu Alp Erkin'in sahte konsolosluk tabelası astığı ve konsolosluk plakası kullandığını iddia eden Deniz Özula, "İftira" suçundan hakim karşısına çıktı.

Sarıyer'de köpeği Nero'yu silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle husumet yaşadığı komşusu Alp Erkin'in sahte konsolosluk tabelası astığı ve konsolosluk plakası kullandığını iddia eden Deniz Özula, "İftira" suçundan hakim karşısına çıktı.

İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, tutuksuz sanık Deniz Özula ve şikayetçi Alp Erkin avukatlarıyla katıldı. Duruşmada, diğer sanık Zafer Önal'ın ise hayatını kaybettiği kaydedildi. Sanık Deniz Özula savunmasında, şikayetçi Alp Erkin'in Yeniköy Mahallesi'nden komşusu olduğunu belirtti. Erkin hakkında iki şikayeti olduğunu belirten Özula, "Köpeğim Nero'yu, arkadaşıma emanet bırakmıştım. Evime Alp Erkin ve Sadiye Erkin ve ismini bilmediğim şoförleri girerek zorla köpeğimi öldürmüşler. Olayı kameradan izledim. Bu olay nedeniyle şikayetçi oldum. Takipsizlik kararı verildi. Karar henüz kesinleşmedi. Diğer şikayetim ise şikayetçi yaklaşık 9-10 yıldır yeşil CC plakalı araçla gezmektedir. Ayrıca evinin duvarında 'konsolosluk girilmez', diğer tarafında 'fahri konsolosluk' yazıları bulunmaktadır. Bunun için de savcılığa şikayette bulundum. Şikayetimden sonra bu tabelalar söküldü. Adalet Bakanlığı'nın talebi ile bu tabelalar kaldırıldı. Bu şikayet hakkında da takipsizlik kararı verildi. Ben sadece vatandaşlık görevimi yaptım. İftira attığım hususunu kabul etmiyorum. Sadece şikayet hakkımı kullandım" dedi.

"BABASI SAĞLIĞINDA KONSOLOSTU"

Şikayetçi Alp Erkin ise "Benim ve ailem hakkında sürekli asılsız şikayetlerde bulunmaktadır. Bu asılsız şikayetlere son vermek için şikayette bulundum. Şikayetçiyim" dedi. Erkin'in avukatı Hasan Göktuğ Cevher ise "Müvekkilin babası sağlığında ilen Gabon Fahri Konsolosu olarak görev yapmaktaydı. Halen kayıtlarda konsolosluk evi olarak görünmektedir. Babasının vefatından sonra babasına ait araç hatıra amacıyla üzerindeki yeşil plaka ile muhafaza edilmektedir. Bu araç hiçbir şekilde kullanılmamaktadır. Müvekkil iş insanıdır, süreki bu tür ihbarlarla meşgul edilmektedir" diye konuştu.

BERAATİNİ TALEP ETTİ

Bunun üzerine söz alan Deniz Özula, "Tabelaları usulsüz kullandığını öğrenmemle şikayetçi oldum. Zira çok rahat kullanılmaktaydı. CC plakalı aracı kullandığını bizzat gördüm. Kaldı ki şikayetçi de eşim hakkında birçok suç duyurusunda bulunmuştur. Beraatimi talep ederim" şeklinde konuştu. Mahkeme, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

"ADALETİN TECELLİ EDECEĞİNE İNANIYORUM"

Duruşma sonrasında açıklama yapan Deniz Özula, "Bugün ben burada iftira olmayan hususlarda kendimi savunmak için bulundum. Kendi özel mülkümün bahçesindeki, kendi sınırlarım içindeki köpeğim Nero'yu dışarıdan haneme saldırarak ve zorla bahçe kapımı açarak silahla katleden aile, benimle ilgili iftira davası açtı. Neromu öldürürlerken bunu kamera önünde yapmaktan asla çekinmediler. Yine aynı aile, 9 yıldır ikamet ettiğim evimin karşı evinde, bir konsolosluk bir fahri konsolosluk tabelasıyla yaşıyorlardı. Araçlarının bir tanesinde CC plaka mevcuttu. ve hayatlarını böyle sürdürüyorlardı. Bu tabelaların ve plakanın yasal olmadığını öğrenmemle birlikte Nero konusunda olduğu gibi, bu konuda da suç duyurusunda bulundum. Ancak adaleti ve hakkı aradığım her iki konuda da karşı taraf yerine, sanık sandalyesine ben oturdum. Adaletin tecelli edeceğine inanıyorum" dedi. "Nero nun öldürülmesi soruşturmasında bir gelişme var mı?" sorusuna ise Özula, "Takipsizlikler ve takipsizliklerimin redleriyle maalesef mücadele ettim. Şu an bireysel başvuru aşamasındayım, Anayasa Mahkemesi'ndeyiz ve sonuç bekliyoruz" dedi. Avukatı Didem Denker ise iftira suçunun maddi ve manevi unsurlarının oluşmadığını ifade ederek "Ne Nero'nun ölümü davasında, ne Gabon konusunda yapılan suç duyurularında mesnetsiz veya asılsız herhangi bir iddia karşı tarafa yüklenmiş değildir. Biz sanık Deniz Özula'nın dosyadan beraat edeceğine dair inanç taşıyoruz. Umarım adalet yerini bulacaktır" diye konuştu.

İDDİANAME

İddianamede, sanık Deniz Özula'nın Nero isimli köpeğini 25 Temmuz 2020 tarihinde komşusu sanık Zafer Önal'a teslim ettiği, Önal'ın gerekli tedbir ve önlemi almaması nedeniyle Alp Erkin'in eşi Sadiye'ye saldırdığı ve taraflar arasında bu olay nedeniyle husumet başladığı belirtildi. Sanıkların, Alp Erkin hakkında savcılığa birçok şikayette bulunduğu, soruşturmalar sonucunda ise takipsizlik kararları verildiği kaydedildi. İddianamede, sanıkların beyanları doğrultusunda, Alp Erkin hakkında "Özel haber puntolu sahte konsolos çıktı" şeklinde sosyal medya ve basında asılsız haberler çıktığı ve bu haberlerle müştekinin itibarının zedelendiği ifade edildi. Sanıklar Deniz Özula ve Zafer Önal'ın "iftira" suçundan 1'er yıldan 4'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Fotoğraf : Deniz Özula köpeği Nero ve Özula ile avukatı Didem Denker

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Son dakika haberi! NERO KÖPEĞİN SAHİBİ İFTİRA DAVASINDA HAKİM KARŞISINA ÇIKTI - Son Dakika

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