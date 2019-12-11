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Neşe Erberk'ten Biran Damla Yılmaz'a komisyon davası
6 saat önce
Erberk, 57 bin liralık komisyon ücretini ödemediği iddiasıyla oyuncu hakkında icra takibi başlattı.
Erberk, 57 bin liralık komisyon ücretini ödemediği iddiasıyla oyuncu hakkında icra takibi başlattı. Yılmaz'ın itirazı üzerine icra takibi durduruldu.
Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 08:43
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