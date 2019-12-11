Neşe Erberk'ten Biran Damla Yılmaz'a komisyon davası

Erberk, 57 bin liralık komisyon ücretini ödemediği iddiasıyla oyuncu hakkında icra takibi başlattı. Yılmaz'ın itirazı üzerine icra takibi durduruldu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert "Nobel" tepkisi: Bir caniyi savunan bu şahsa ödül verilmesi rezalettir