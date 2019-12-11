Son Dakika Haberleri: Neşe Erberk'ten Biran Damla Yılmaz'a komisyon davası
Son Dakika Magazin Neşe Erberk'ten Biran Damla Yılmaz'a komisyon davası - Son Dakika Magazin

Neşe Erberk'ten Biran Damla Yılmaz'a komisyon davası

6 saat önce

Erberk, 57 bin liralık komisyon ücretini ödemediği iddiasıyla oyuncu hakkında icra takibi başlattı.

Neşe Erberk'ten Biran Damla Yılmaz'a komisyon davası, System.String[]

Erberk, 57 bin liralık komisyon ücretini ödemediği iddiasıyla oyuncu hakkında icra takibi başlattı. Yılmaz'ın itirazı üzerine icra takibi durduruldu.

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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 08:43 
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