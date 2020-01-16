Neşe Kalınbacak, Kamu Görevlileri ve Çalışanları Derneği Tepebaşı İlçe Başkanı olarak atandı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Neşe Kalınbacak, Kamu Görevlileri ve Çalışanları Derneği Tepebaşı İlçe Başkanı olarak atandı - Son Dakika

Neşe Kalınbacak, Kamu Görevlileri ve Çalışanları Derneği Tepebaşı İlçe Başkanı olarak atandı

6 saat önce

Eskişehirli rölyef sanatçısı-eğitmen Neşe Kalınbacak'ın; Kamu Görevlileri ve Çalışanları Derneği (KAMU-DER) Tepebaşı İlçe Başkanı olarak ataması yapıldı.

Neşe Kalınbacak, Kamu Görevlileri ve Çalışanları Derneği Tepebaşı İlçe Başkanı olarak atandı, System.String[]

Eskişehirli rölyef sanatçısı-eğitmen Neşe Kalınbacak'ın; Kamu Görevlileri ve Çalışanları Derneği (KAMU-DER) Tepebaşı İlçe Başkanı olarak ataması yapıldı.


Kalınbacak; ulusal bir dernek olan Kamu Görevlileri ve Çalışanları Derneği'nin Tepebaşı Ilçe Başkanlığına atanması ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "KAMU DER Tepebaşı Ilçe Başkanlığına atanmaktan onur ve gurur duydum. Genel Merkezi Ankara'da bulunan Kamu Görevlileri ve Çalışanları Derneği Genel Başkanı Cevdet Baştuğ tarafından atamam yapıldı. Görevimi layıkıyla en güzel şekilde yapmaya çalışacağım. KAMU- DER olarak amacımız; Eskişehir'de üyelerimize, sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek ve üyelerimizin daha çok sosyalleşmesini sağlamaktır. Ayrıca Eskişehir'de kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmalarını önümüzdeki günlerde düzenleyeceğiz. Projelerimiz arasında ise; 'Kanser Hastalarına, Rehabilitasyon Merkezi' açmak düşüncelerimizde var" dedi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Tepebaşı, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 12:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erdoğan'dan mahkum yakınlarını sevindirecek af çıkışı! Meclis'e geliyor
Simit tablasıyla girdiği bayide telefonla oynayan çocuğun görüntüleri yürek burktu İranlı öğrenci ülkesinde çalamadığı enstrümanla Antalya sokaklarında harçlığını topluyor FETÖ firarisi Hakan Şükür'den Uber açıklaması: Keyif için yapıyorum

Son Dakika Haberleri
19:22 İmar Kanunu'nda değişiklik teklifi, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda kabul... - Son Dakika Haber
19:19 Tersanede iş kazası: 1 yaralı - Son Dakika Haber
19:16 Midyat'ta "Güven ve Huzur Toplantısı" yapıldı - Son Dakika Haber
19:12 BM'den Suriye raporu: Ülkedeki çocukların hayallerini çaldılar - Son Dakika Haber
19:12 Video | Hamile tutuklu Elif Tuğral'ın eşi anlatıyor: Doğuma 1 aydan az kaldı ve eşim hala içeride - Son Dakika Haber
18:50 YSK'da ilk tur seçimleri tamamlandı! İlk isim belli oldu - Son Dakika Haber
18:37 Doğurduğu bebeği hastanede tuvaletinde ölüme terk edip kaçan anne yakalandı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2020 19:23:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Neşe Kalınbacak, Kamu Görevlileri ve Çalışanları Derneği Tepebaşı İlçe Başkanı olarak atandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]