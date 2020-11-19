Neşe Karaböcek, hakkında çıkan " Öldü" haberlerine isyan etti: Bu haberi yapanlar utansın!
19.11.2020 22:08
Gazeteci eşi Tevfik Yener'in sosyal medya hesabından sevenlerine seslenen Neşe Karaböcek, ölüm haberini ortaya atanlara isyan etti.
Gazeteci eşi Tevfik Yener'in sosyal medya hesabından sevenlerine seslenen Neşe Karaböcek, ölüm haberini ortaya atanlara isyan etti.
Ünlü sanatçı yaptığı açıklamada " Ölmedim, sağlıklıyım, hasta da olmadım. Ama bu haber dostlarımı çok üzdü, fenalık geçirenler oldu. Bu yalan haberi yazan utansın" dedi.
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