Turist aile, cep telefonuyla oyun oynayan çocuğu otobüste unuttu (2)

NEŞELENSİN, DİYE SELFİE ÇEKMİŞ

Antalya'da, çocuğun unutulduğu otobüsün şoförü Nihat Güleç, aracın çok kalabalık olduğunu ve bir anda boş kaldığını söyleyerek, "Dün biraz maceralı bir gün yaşadık. 3- 4 farklı kalabalık aile bindi ve araç yoğundu. Çoğu kişi şehir merkezinde indi. Devam ettikten sonra aynaya baktım ve çocuğun bir anda kalktığını gördüm. Etrafına baktı ve ağlamaya başladı. Telaşlanmasın, diye durakta durdum, yanıma çağırdım. Otobüsteki bir başka yolcu İngilizce konuşup anlaştı. Ailesinin numarasını alıp aradı ancak bakmadılar. Bu sefer çocuk iyice telaşlandı ve daha çok ağlamaya başladı" dedi.