Turist aile, cep telefonuyla oyun oynayan çocuğu otobüste unuttu (2) - Son Dakika
Üye Girişi

Turist aile, cep telefonuyla oyun oynayan çocuğu otobüste unuttu (2)

26.08.2022 16:55
Turist aile, cep telefonuyla oyun oynayan çocuğu otobüste unuttu (2)

NEŞELENSİN, DİYE SELFİE ÇEKMİŞAntalya'da, çocuğun unutulduğu otobüsün şoförü Nihat Güleç, aracın çok kalabalık olduğunu ve bir anda boş kaldığını söyleyerek, "Dün biraz maceralı bir gün yaşadık.

NEŞELENSİN, DİYE SELFİE ÇEKMİŞ

Antalya'da, çocuğun unutulduğu otobüsün şoförü Nihat Güleç, aracın çok kalabalık olduğunu ve bir anda boş kaldığını söyleyerek, "Dün biraz maceralı bir gün yaşadık. 3- 4 farklı kalabalık aile bindi ve araç yoğundu. Çoğu kişi şehir merkezinde indi. Devam ettikten sonra aynaya baktım ve çocuğun bir anda kalktığını gördüm. Etrafına baktı ve ağlamaya başladı. Telaşlanmasın, diye durakta durdum, yanıma çağırdım. Otobüsteki bir başka yolcu İngilizce konuşup anlaştı. Ailesinin numarasını alıp aradı ancak bakmadılar. Bu sefer çocuk iyice telaşlandı ve daha çok ağlamaya başladı" dedi.

Çocuğun neşesinin yerine gelmesi için selfie çektiğini söyleyen Güleç, "Tam o sırada ulaşımdan beni aradılar. 'Arabada çocuk unutulmuş. Arabadan indirme' dediler. İndirilmez zaten, çocuğu nasıl bırakayım? O sırada çocuğun biraz moralini düzeltmek için selfie çektik. Maksadım çocuğun bir an neşesinin yerine gelmesiydi ve telefonumda hatıra kalsın istedim. Operasyon birimiyle bir durakta buluştuk çocuğu teslim ettim. Araçta poşet, eşya kalmıştı ama çocuk hiç kalmamıştı" diye konuştu.

YORUMLAR
500
Antalya'da ata çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı Antalya'da ata çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı Kaş Belediye Başkanı Ulutaş'tan, Kaymakam Öztürk'e ziyaret Kaş Belediye Başkanı Ulutaş'tan, Kaymakam Öztürk'e ziyaret
Kaynak: DHA

Antalya, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Turist aile, cep telefonuyla oyun oynayan çocuğu otobüste unuttu (2) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:45 Efsane kaleci Volkan Demirel'in kura toplarıyla mücadelesi törene damga vurdu!
16:36 Gülşen'in tutuklanmasına tepki gösteren Yıldız Tilbe'den sıra dışı öneri: Sanatçılar yasal olarak dokunulmaz ilan edilsin
16:21 Ünlü aktivist Tash Peterson deri ürünler satan markayı soyunarak protesto etti
16:20 Türkiye, Finlandiya ve İsveç görüşmesinde terörizmle mücadele mesajı yinelendi
16:07 UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek temsilcilerimiz Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
15:41 Gülşen'in 4 yıl önce "Çorabını çek, başkan geliyor" diyen sunucuya verdiği tepki tekrar gündem oldu
15:14 İcra düzenlemesinin yeni detaylar! 15 Ağustos'a kadar icra işlemi olan dosyaları kapsayacak
15:11 İsrail Maslahatgüzarı dikkat çeken gelişmeyi duyurdu: Türk büyükelçi güven mektubunu Kudüs'te sunacak
14:57 Faturalar ödenemediği için elektrik kesildi! 2 bin 450 tavuk havasızlıktan öldü
14:56 Her şey Jorge Jesus'un istediği gibi oldu! Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile yeniden karşılaşacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2022 16:55:14. #1.13#
SON DAKİKA: Turist aile, cep telefonuyla oyun oynayan çocuğu otobüste unuttu (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement