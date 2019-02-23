Son Dakika Haberleri: Neşeli Çiftçi', Maltepeli Minikler ile Buluştu

Neşeli Çiftçi', Maltepeli Minikler ile Buluştu

37 dakika önce

Maltepe Belediyesi'nin Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde hafta sonu çocuk oyunları kapsamında bugün "Neşeli Çiftçi" isimli oyun sahnelendi.

Neşeli Çiftçi', Maltepeli Minikler ile Buluştu, System.String[]
Maltepe Belediyesi'nin Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde hafta sonu çocuk oyunları kapsamında bugün "Neşeli Çiftçi" isimli oyun sahnelendi. Oyunda, ailelerinden habersiz evlerinden uzakta, gizemli bir adaya kamp kurmaya giden iki arkadaşın başından geçen olaylar konu edildi. Korku ve heyecan dolu geçirdikleri saatlerin ardından iki kafadarın aileleri ile buluşmasını ve sonrasında gelişen olayları minikler ilgiyle izledi. Oyunda, çocuklarda bilinç ve sorumluluk kültürü ele alındı. Orhan Sanay'ın yazdığı oyunu Beşir Ariz yönetti. Oyunda rol alan Gürcan Ali Gül, Cemil Aydın, Dilara Gülbay, Selin Yadigar, Ömer Faruk Uluocak minik izleyicilerin alkışlarını topladı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 03:36 Kaynak: İHA

Türkan Saylan, Maltepe Belediyesi, Güncel
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