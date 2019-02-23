Neşeli Çiftçi', Maltepeli Minikler ile Buluştu
37 dakika önce
Maltepe Belediyesi'nin Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde hafta sonu çocuk oyunları kapsamında bugün "Neşeli Çiftçi" isimli oyun sahnelendi.
Maltepe Belediyesi
'nin Prof. Dr. Türkan Saylan
Kültür Merkezi'nde hafta sonu çocuk oyunları kapsamında bugün "Neşeli Çiftçi" isimli oyun sahnelendi. Oyunda, ailelerinden habersiz evlerinden uzakta, gizemli bir adaya kamp kurmaya giden iki arkadaşın başından geçen olaylar konu edildi. Korku ve heyecan dolu geçirdikleri saatlerin ardından iki kafadarın aileleri ile buluşmasını ve sonrasında gelişen olayları minikler ilgiyle izledi. Oyunda, çocuklarda bilinç ve sorumluluk kültürü ele alındı. Orhan Sanay'ın yazdığı oyunu Beşir Ariz yönetti. Oyunda rol alan Gürcan Ali Gül
, Cemil Aydın
, Dilara Gülbay, Selin Yadigar, Ömer Faruk Uluocak minik izleyicilerin alkışlarını topladı. - İSTANBUL
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 03:36 Kaynak: İHA
Kreşteki İhmal 2 Yaşındaki Çocuğu Hastanelik Etti
Karabük'te Zehirlenen 35 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
Karabük'te Tavuklu-pilav Yiyen 33 Kişi Zehirlendi
Kıyafeti Oyuncağa Takılan Çocuk, Anaokulu Parkında Yaşam Mücadelesi Verdi