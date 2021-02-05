Neşeli Günler filminin ünlü aktörü Christopher Plummer 91 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika
BBC

Neşeli Günler filminin ünlü aktörü Christopher Plummer 91 yaşında hayatını kaybetti

05.02.2021 22:37
Neşeli Günler filminin ünlü aktörü Christopher Plummer 91 yaşında hayatını kaybetti, System.String[]

Neşeli Günler filmindeki Kaptan Von Trapp rolüyle hafızalara kazınmış ünlü Kanadalı aktör Christopher Plummer, 91 yaşında hayatını kaybetti.

Neşeli Günler filmindeki Kaptan Von Trapp rolüyle hafızalara kazınmış ünlü Kanadalı aktör Christopher Plummer, 91 yaşında hayatını kaybetti.

2012 yılında Beginners filminde oynadığı rolle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar'ına layık görülen Plummer, 2010 yılında The Last Station ve 2018'de All the Money in the World filmleriyle Oscar'a aday gösterilmişti. Plummer, 82 yaşında aldığı Oscar'la ödülü alan en yaşlı kişi olarak tarihe geçmişti.

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi yayımladığı taziye mesajında, Plummer için "izleyicileri nesiller boyunca büyüleyen aktör" olarak bahsetti ve "Her zaman özlenilecek" dedi.

Bafta ise yayımladığı mesajında, 1950'lerden bu yana sergilediği işlerden övgüyle bahsetti.

The Sound of Music'in Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise Plummer'ın ölümü sebebiyle duyulan derin üzüntü dile getirildi.

Edinilen bilgiye göre Plummer, ABD'nin Connecticut eyaletindeki evinde vefat etti. Yaşamını yitirdiği esnada eşi Elaine Taylor da yanındaydı.

46 yıllık menajeri ve arkadaşı Lou Pitt, Plummer'ın ölümünün ardından, "İşine duyduğu saygı ve derin bağlılıkla olağanüstü bir adamdı" sözlerini kullandı.

Plummer'ın Kanada için ulusal bir hazine olduğunu dile getiren Pitt, "Sanatı ve insanlığı ile kalplerimize dokunmayı başardı. Onun efsanevi yaşamı nesiller boyu sürecek. Sonsuza kadar bizimle olacak" diye konuştu.

2016 yapımı The Exception filmindeki rol arkadaşı aktör Eddie Marsan, Plummer'ın ölümü sonrasında yaptığı açıklamada, "Artık kanıtlayacağı hiçbir şey yoktu. Bu yüzden tamamen özgür, nazik, komik, yaramaz ve izlemesi güzeldi. Huzur içinde uyusun..." dedi.





Broadway'de ve Royal Shakespeare Company'de canlandırdığı roller ile TV ve sinemadaki yer aldığı yüzlerce proje ile ihtişamlı bir kariyere sahip olan Plummer, Julie Andrews ile birlikte rol aldığı Neşeli Günler müzikal filmiyle büyük bir şöhrete sahip olmuştu.

1929 yılında Toronto'da dünyaya gelen Plummer'ın çocuk yaşlarından itibaren sanata teşvik edildi. Büyük dedesi eski Kanada Başbakanı Sir John Abbott olan Plummer'ın çocukluğu Montreal'de geçti.

Oyunculuk kariyeri öncesinde piyano eğitimi alan Plummer, profesyonel olarak piyano çalmayı "çok yalnız ve çok zor bir iş" olarak değerlendirdi.





Plummer ilk kez 1954 yılında ilk kez New York'ta aktrist Mary Astor ile sahneye çıktı. 1958 yılında ise ilk sinema filmi Stage Struck'ta yer aldı. 1974 yılında Cyrano de Bergerac rolü ile Tony ödülüne layık görüldü.

Aktrist Tammy Grimes de dahil olmak üzere toplam üç evlilik yapan Plummer, 1970'ten bu yana İngiliz dansçı ve oyuncu Elaine Taylor ile evliydi.

Neşeli Günler filminin ünlü aktörü Christopher Plummer 91 yaşında hayatını kaybetti
Neşeli Günler filminin ünlü aktörü Christopher Plummer 91 yaşında hayatını kaybetti
Neşeli Günler filminin ünlü aktörü Christopher Plummer 91 yaşında hayatını kaybetti

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Son Dakika Dünya Neşeli Günler filminin ünlü aktörü Christopher Plummer 91 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika Dünya

BBC

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