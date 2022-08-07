Neşeli temizlik işçisi hem işini yapıyor hem de gönlünce eğleniyor - Son Dakika
Üye Girişi

Neşeli temizlik işçisi hem işini yapıyor hem de gönlünce eğleniyor

07.08.2022 09:48
Neşeli temizlik işçisi hem işini yapıyor hem de gönlünce eğleniyor

Neşeli temizlik işçisi hem işini yapıyor hem de gönlünce eğleniyor Temizlik işçisi Karakaya'nın düğünde dans ettiği ve koşarak mesaisine geri döndüğü anlar sosyal medyada ilgi gördü Aksaray Belediyesi'nde temizlik işçisi olan Hamit Karakaya, mesaisinde hem temizliğini yapıyor, hem de...

Neşeli temizlik işçisi hem işini yapıyor hem de gönlünce eğleniyor

Temizlik işçisi Karakaya'nın düğünde dans ettiği ve koşarak mesaisine geri döndüğü anlar sosyal medyada ilgi gördü

AKSARAY - Aksaray Belediyesi'nde temizlik işçisi olan Hamit Karakaya, mesaisinde hem temizliğini yapıyor, hem de kulağındaki kulaklıkla dinlediği müzik eşliğinde dans edip herkesi neşelendiriyor. Temizlik esnasında gördüğü düğüne de katılan Karakaya sahnede herkesin gözünü kamaştırırken, hemen ardından devam eden temizlik arabasına binip ayrılıyor.

Aksaray Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Hamit Karakaya neşesiyle herkesi neşelendiriyor. Temizlik görevini yaparken oynayıp dans eden Karakaya işini eğlenceli bir hale getirerek hem kendi hem de ekip arkadaşlarını neşelendirip eğlendiriyor. Karakaya'nın dans ederek çalıştığı esnada çekilen amatör görüntüleri sosyal medyada da yoğun ilgi gördü. Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer de Karakaya'ya kulaklık hediye ederek çalışmasında başarılar diledi.

İşini severek yaptığını belirten temizlik görevlisi Hamit Karakaya, "İşimi severek, candan, gönülden yapıyorum. İşimi sevdiğim için milletin neşesini de yerine getirmek için, moral vermek için ve Aksaray'ımızı tanıtmak için yapıyorum. Çok güzel bir duygu, gururlanıyorum. Herkesin benimle gurur duymasından çok hoşlanıyorum. Allah herkesten razı olsun. Ekip arkadaşlarım da benimle birlikte neşeleniyor, benimle gurur duyuyor. Benimle birlikte neşelenmeye çalışıyor. En azından stresli olmuyoruz, bunalım olmuyor. Neşeli ve güle oynaya işimi tertemiz güzel bir şekilde yapıyoruz. Kimseden şikayet gelmeyecek şekilde işimizi yapıyoruz" dedi.

YORUMLAR
500
Düğünde oynadığı video ile gündem olan temizlik işçisine belediye başkanından hediye! Düğünde oynadığı video ile gündem olan temizlik işçisine belediye başkanından hediye! Aksaray'da tır düğün konvoyuna çarptı: 3'ü ağır 8 yaralı Aksaray'da tır düğün konvoyuna çarptı: 3'ü ağır 8 yaralı
Kaynak: İHA

Aksaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Neşeli temizlik işçisi hem işini yapıyor hem de gönlünce eğleniyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:18 Galatasaray'ın transfer şovu taraftarı coşturdu! Mertens ve Torreira'yı taşıyan özel uçağın havalimanına gelişi 100 binden fazla izlendi
08:54 Emel Sayın'ın kardeşi Fatoş Sayın yaşamını yitirdi: Ne desem yetmiyor
07:40 Binlerce ton tahıl! Ukrayna'dan gelen 3 gemi daha bugün İstanbul Boğazı'ndan geçecek
06:18 İsrail abluka altındaki Gazze'ye saldırıyor! 6'sı çocuk 24 Filistinli öldürüldü
06:01 Çin meydan okumaya devam ediyor! Sarı Deniz ve Bohay Denizi'nde askeri tatbikat yapacak
04:19 Küba'daki ham petrol depolama tesislerinde korkunç patlama: Ölü, kayıp ve yaralılar var
08:58 Netflix iflas edebilir! Kullanıcılarının sadece yüzde 1'i indirdi
00:29 Sağlık Bakanlığı haftalık koronavirüs vaka tablosunu yayınladı!
00:27 Kan donduran olay! Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen adam, kavga ettiği komşularının boğazını kesti
00:25 Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı! 10 ilde sel ve baskınlar yaşanabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2022 09:49:09. #1.11#
SON DAKİKA: Neşeli temizlik işçisi hem işini yapıyor hem de gönlünce eğleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement