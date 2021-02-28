Neşenizi yerine getirecek on film - Son Dakika

Neşenizi yerine getirecek on film

28.02.2021 21:23
Neşenizi yerine getirecek on film, System.String[]

Bu filmler zamanınızı harcamaya değer. Bu filmlerde öğretilen değerli hayat dersleri sizi aynı anda hem güldürecek hem de ağlatacaktır. Hayatla ilgili bu filmler, yaşamak istemenizi sağlayacak.

A Good Year

Bu film ruh halinizi şekillendiriyor ve sizi duygularla dolduruyor. Hafif ve yazlık. Ana karakter, Provence'ta bir şaraphaneyi miras alan başarılı bir yönetici. Fransa'ya vardığında, mülkü başkalarının talep ettiğini öğrenir. İnanılmaz olaylar ve keşifler zinciri, ona gerçekten değer verdiği şeye yeni bir bakış atmasını sağlayacak.

October Sky

Bir Sovyet roketinin fırlatılması, Homer Hickam üzerinde kalıcı bir etki bıraktı. Uzaya ciddi şekilde 'takıntılı' olan Homer, kendi roketini yapmaya karar verir. Üç arkadaşı ve öğretmeni ona yardım etmeye başlar. Bununla birlikte, çalışkan bir madenci olan Homer'in babası, oğlunun özlemlerine kesin olarak karşı çıkar. Ancak çocuk, hayalini gerçekleştirmek için mümkün olan ve imkansız olan her şeyi yapacaktır.

Slumdog Millionaire

Kim Milyoner Olmak ister? Gecekondu mahallelerinde büyüyen 18 yaşındaki Hintli bir çocuk olan Jamal Malik, polis tarafından yakalandığında onlardan biri olmaktan bir adım uzaktaydı. Herhangi bir eğitim almadan bu kadar çok şeyi nasıl bilebilirdi? ve gösteriye gelmesinin gerçek nedeni nedir? Onun hikayesi kesinlikle hayat hakkında düşünmeni sağlayacak.

Freedom Writers

Bu hikaye bize Long Beach, California'da bir lisedeki İngilizce öğretmeninin zorlu günlük hayatını anlatıyor. Öğrencileri ikinci dil olarak İngilizce öğreniyor. Long Beach her şeyden önce çete gelenekleriyle ünlüdür.

Jerry Maguire

Üstlerini eleştirdiği için görevden alınan spor ajanı Jerry Maguire, kendi şirketini kurmaya karar verir. Ona sadece iki kişi inanır: Maguire'a aşık olan Dorothy ve yetenekli bir atlet olan ama son derece kin dolu bir adam olan Rod Tidwell. Jerry'nin eski meslektaşlarının entrikaları olmasa her şey yoluna girecek.

Last Holiday

Georgia Byrd, giriş seviye tencere satıcısıdır. Rutin bir kontrol için doktora gider ve günlerinin sayılı olduğunu öğrenir. Sonunda hayallerinin peşinden gitmeye karar veren Georgia, eksantrik bir zengin bayanla karıştırıldığı şık bir Avrupa tatil beldesine gider. Kaybedecek hiçbir şeyi olmadığının farkına vararak hayatını en iyi şekilde değerlendirmeye karar verir.

The Intouchables

Zengin bir asil olan Philippe bir kazada yaralanmış ve artık felçlidir. Bir asistana ihtiyacı vardır ve bu amaçla, varoşlarn hapishaneden yeni çıkmış genç bir sakini olan Driss'i işe alıyor. Philippe tekerlekli sandalyeye mahkum olmasına rağmen, Driss ona macera ruhunu bulaştırmayı başarır ve hayata olan iştahını geri kazandırır.

The Pursuit of Happiness

Chris Gardner, paraydan yana yüzü gülmeyen bekar bir babadır. Satıcı olarak çalışsa da kirayı ödeyemez ve bu yüzden kendisi ve 5 yaşındaki oğlu evsiz kalır. Yeni bir iş bulur, ancak mali sorunu onu terk etmek istemez. Vazgeçme zamanı mı? Asla! Chris'in bir oğlu var ve onun mutlu olmasını istiyor.

Gran Torino

Ölen karısının son dileği bir itirafta bulunmak olsa da, tüfeğini her zaman hazır tutan şiddetli bir Kore Savaşı gazisi olan Walt'un itiraf edecek hiçbir şeyi yoktur. Ayrıca köpeği Daisy dışında dertleşebileceği kimse yok.

Patch Adams

Hocalarından ve büyük meslektaşlarından tamamen farklı bir doktor olan Patch Adams ile tanışın. Adams, modern tıpta inanılmaz bir keşif yaptı. Her hastalık için en iyi tedavinin kahkaha olduğunu ortaya çıkardı, bu yüzden Dr. Adams hastalarını güldürmek için mümkün olan her şeyi yapıyor!

Slumdog Millionaire, Good Year, Fransa, Film, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Tekmoloji

Son Dakika Teknoloji Neşenizi yerine getirecek on film - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Jose Sosa, Trabzonspor karşısında gösterdiği performansla alkış aldı Giresunspor, Altay'a sahasında 2-1 yenildi ve 12 maçlık serisi sona erdi Şeyma Subaşı'ndan Mısırlı sevgilisiyle yeni poz: Sana çok deli oluyorum Sevgilisi tarafından katledilen talihsiz kadının son görüntüleri ortaya çıktı İzinsiz paket servis yapmasına rağmen laftan anlamayan vatandaş, polisi çileden çıkardı Fahrettin Koca istifa mı edecek? Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor Mahkemede uyuyakalan hakim, sosyal medyanın diline düştü Maltepe Belediyesi işçilerle anlaştı, net ücret 4 bin 700 lira oldu
Ahmet Ağaoğlu'ndan hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya penaltı tepkisi: Uzaydan bile inceleseniz karar aynı olur Ahmet Ağaoğlu'ndan hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya penaltı tepkisi: Uzaydan bile inceleseniz karar aynı olur         
21:25
BAYKAR CEO'su Bayraktar: Rus elektronik harp sistemleri, TB-2'leri 1 saat bile durduramadı BAYKAR CEO'su Bayraktar: Rus elektronik harp sistemleri, TB-2'leri 1 saat bile durduramadı         
21:10
Dev maçta Fenerbahçe Pelkas'la güldü! Sarı-lacivertliler deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti Dev maçta Fenerbahçe Pelkas'la güldü! Sarı-lacivertliler deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti         
20:51
Öğretmende mutasyonlu virüs tespit edildi, okulda büyük panik yaşandı Öğretmende mutasyonlu virüs tespit edildi, okulda büyük panik yaşandı         
19:34
Son Dakika: Türkiye'de 28 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 66 kişi vefat etti, 8 bin 424 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 28 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 66 kişi vefat etti, 8 bin 424 yeni vaka tespit edildi         
18:57
Berrak Tüzünataç ile Uraz Kaygılaroğlu aşk yaşadıkları iddiasıyla gündeme geldi Berrak Tüzünataç ile Uraz Kaygılaroğlu aşk yaşadıkları iddiasıyla gündeme geldi         
18:53
Son Dakika: CHP Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar partisinden istifa etti Son Dakika: CHP Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar partisinden istifa etti         
17:03
Bahamalar'daki sahilde üzerinde Rusça yazılar olan gizemli bir titanyum küre bulundu Bahamalar'daki sahilde üzerinde Rusça yazılar olan gizemli bir titanyum küre bulundu         
16:17
Tuba Büyüküstün'ü görenler tanıyamadı! Joker'in kız arkadaşı Harley Quinn oldu Tuba Büyüküstün'ü görenler tanıyamadı! Joker'in kız arkadaşı Harley Quinn oldu         
15:45
Dövüş horozu sahibinin ölümüne neden oldu Dövüş horozu sahibinin ölümüne neden oldu         
15:37
Vergi dairesine borçlarını ödemek için gidenler, kapalı kapı sürpriziyle karşılaştılar Vergi dairesine borçlarını ödemek için gidenler, kapalı kapı sürpriziyle karşılaştılar         
14:10
Bakan Selçuk'tan 'özür' paylaşımı: Vaka artışı yeniden değerlendirme zorunluluğunu doğurmuştur Bakan Selçuk'tan 'özür' paylaşımı: Vaka artışı yeniden değerlendirme zorunluluğunu doğurmuştur         
13:54
Hevesle internetten beğenip otomobil satın alan kadın hayatının şokunu yaşadı! Her şey çıkan beyaz dumanla başladı Hevesle internetten beğenip otomobil satın alan kadın hayatının şokunu yaşadı! Her şey çıkan beyaz dumanla başladı         
11:49
Kayalıklar arasında bulduğu Atatürk büstünü terk etmeye yüreği el vermeyince, evine getirip bahçesine dikti Kayalıklar arasında bulduğu Atatürk büstünü terk etmeye yüreği el vermeyince, evine getirip bahçesine dikti         
10:16
Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da gerilim tırmanıyor! Sokaklar cansız bedenlerle dolup taştı Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da gerilim tırmanıyor! Sokaklar cansız bedenlerle dolup taştı         
08:34
AK Parti kulislerinden Kabine değişikliği iddiası! İki tecrübeli siyasetçi sahalara dönüyor AK Parti kulislerinden Kabine değişikliği iddiası! İki tecrübeli siyasetçi sahalara dönüyor         
22:16
Ebru Polat, sevgilisine ayağını öptürdüğü paylaşımı ile mide bulandırdı Ebru Polat, sevgilisine ayağını öptürdüğü paylaşımı ile mide bulandırdı         
18:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2021 21:56:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Neşenizi yerine getirecek on film - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei