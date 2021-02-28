Neşenizi yerine getirecek on film - Son Dakika

A Good Year

Bu film ruh halinizi şekillendiriyor ve sizi duygularla dolduruyor. Hafif ve yazlık. Ana karakter, Provence'ta bir şaraphaneyi miras alan başarılı bir yönetici. Fransa'ya vardığında, mülkü başkalarının talep ettiğini öğrenir. İnanılmaz olaylar ve keşifler zinciri, ona gerçekten değer verdiği şeye yeni bir bakış atmasını sağlayacak.

October Sky

Bir Sovyet roketinin fırlatılması, Homer Hickam üzerinde kalıcı bir etki bıraktı. Uzaya ciddi şekilde 'takıntılı' olan Homer, kendi roketini yapmaya karar verir. Üç arkadaşı ve öğretmeni ona yardım etmeye başlar. Bununla birlikte, çalışkan bir madenci olan Homer'in babası, oğlunun özlemlerine kesin olarak karşı çıkar. Ancak çocuk, hayalini gerçekleştirmek için mümkün olan ve imkansız olan her şeyi yapacaktır.

Slumdog Millionaire

Kim Milyoner Olmak ister? Gecekondu mahallelerinde büyüyen 18 yaşındaki Hintli bir çocuk olan Jamal Malik, polis tarafından yakalandığında onlardan biri olmaktan bir adım uzaktaydı. Herhangi bir eğitim almadan bu kadar çok şeyi nasıl bilebilirdi? ve gösteriye gelmesinin gerçek nedeni nedir? Onun hikayesi kesinlikle hayat hakkında düşünmeni sağlayacak.

Freedom Writers

Bu hikaye bize Long Beach, California'da bir lisedeki İngilizce öğretmeninin zorlu günlük hayatını anlatıyor. Öğrencileri ikinci dil olarak İngilizce öğreniyor. Long Beach her şeyden önce çete gelenekleriyle ünlüdür.

Jerry Maguire

Üstlerini eleştirdiği için görevden alınan spor ajanı Jerry Maguire, kendi şirketini kurmaya karar verir. Ona sadece iki kişi inanır: Maguire'a aşık olan Dorothy ve yetenekli bir atlet olan ama son derece kin dolu bir adam olan Rod Tidwell. Jerry'nin eski meslektaşlarının entrikaları olmasa her şey yoluna girecek.

Last Holiday

Georgia Byrd, giriş seviye tencere satıcısıdır. Rutin bir kontrol için doktora gider ve günlerinin sayılı olduğunu öğrenir. Sonunda hayallerinin peşinden gitmeye karar veren Georgia, eksantrik bir zengin bayanla karıştırıldığı şık bir Avrupa tatil beldesine gider. Kaybedecek hiçbir şeyi olmadığının farkına vararak hayatını en iyi şekilde değerlendirmeye karar verir.

The Intouchables

Zengin bir asil olan Philippe bir kazada yaralanmış ve artık felçlidir. Bir asistana ihtiyacı vardır ve bu amaçla, varoşlarn hapishaneden yeni çıkmış genç bir sakini olan Driss'i işe alıyor. Philippe tekerlekli sandalyeye mahkum olmasına rağmen, Driss ona macera ruhunu bulaştırmayı başarır ve hayata olan iştahını geri kazandırır.

The Pursuit of Happiness

Chris Gardner, paraydan yana yüzü gülmeyen bekar bir babadır. Satıcı olarak çalışsa da kirayı ödeyemez ve bu yüzden kendisi ve 5 yaşındaki oğlu evsiz kalır. Yeni bir iş bulur, ancak mali sorunu onu terk etmek istemez. Vazgeçme zamanı mı? Asla! Chris'in bir oğlu var ve onun mutlu olmasını istiyor.

Gran Torino

Ölen karısının son dileği bir itirafta bulunmak olsa da, tüfeğini her zaman hazır tutan şiddetli bir Kore Savaşı gazisi olan Walt'un itiraf edecek hiçbir şeyi yoktur. Ayrıca köpeği Daisy dışında dertleşebileceği kimse yok.

Patch Adams

Hocalarından ve büyük meslektaşlarından tamamen farklı bir doktor olan Patch Adams ile tanışın. Adams, modern tıpta inanılmaz bir keşif yaptı. Her hastalık için en iyi tedavinin kahkaha olduğunu ortaya çıkardı, bu yüzden Dr. Adams hastalarını güldürmek için mümkün olan her şeyi yapıyor!