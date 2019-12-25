Neşet Ertaş Barajı ile binlerce dekar tarım arazisi sulanacak

Kırşehir'in Akpınar ilçesinde yapımı devam eden Neşet Ertaş Barajı ile 2 bin 800 dekar tarım arazisinin sulanmasına katkı yapılacağı bildirildi.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nden (DSİ) yapılan açıklamada, büyük sulama projeleri alanları dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme kullanma suyu ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenen GÖLSU Projesi'nden Kırşehir'in de yararlandığı belirtildi.

DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerinin uygulamaya konulduğu vurgulanan açıklamada, Kırşehir Akpınar Neşet Ertaş Barajı inşaatının da bu proje kapsamında devam ettiği, yüzde 88 fiziki gerçekleşme seviyesine ulaştığı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, çalışmaları devam eden Akpınar Neşet Ertaş Barajı'nın tamamlanması ile 2 bin 800 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını belirtti.

Temelden 50 metre yüksekliğe sahip Akpınar Neşet Ertaş Barajı'nın 1 milyon 550 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip olduğunun altını çizen Aydın, şunları kaydetti:

"Akpınar Neşet Ertaş Barajı'nın tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile hem tarlalardaki verim artacak hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacak. Bununla birlikte projenin tamamlanmasıyla bölgede istihdama katkı sağlanması ve yapılacak sulu tarım ile birlikte 2019 birim fiyatları ile yılda 910 lira gelir artışı, 250 kişiye istihdam ve milli ekonomiye tam 2 milyon 750 bin lira katkı sağlanması hedeflenmektedir."