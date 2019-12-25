Neşet Ertaş Barajı ile binlerce dekar tarım arazisi sulanacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Neşet Ertaş Barajı ile binlerce dekar tarım arazisi sulanacak - Son Dakika Ekonomi

Neşet Ertaş Barajı ile binlerce dekar tarım arazisi sulanacak

6 saat önce

Kırşehir'in Akpınar ilçesinde yapımı devam eden Neşet Ertaş Barajı ile 2 bin 800 dekar tarım arazisinin sulanmasına katkı yapılacağı bildirildi.

Neşet Ertaş Barajı ile binlerce dekar tarım arazisi sulanacak, System.String[]

Kırşehir'in Akpınar ilçesinde yapımı devam eden Neşet Ertaş Barajı ile 2 bin 800 dekar tarım arazisinin sulanmasına katkı yapılacağı bildirildi.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nden (DSİ) yapılan açıklamada, büyük sulama projeleri alanları dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme kullanma suyu ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenen GÖLSU Projesi'nden Kırşehir'in de yararlandığı belirtildi.

DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerinin uygulamaya konulduğu vurgulanan açıklamada, Kırşehir Akpınar Neşet Ertaş Barajı inşaatının da bu proje kapsamında devam ettiği, yüzde 88 fiziki gerçekleşme seviyesine ulaştığı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, çalışmaları devam eden Akpınar Neşet Ertaş Barajı'nın tamamlanması ile 2 bin 800 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını belirtti.

Temelden 50 metre yüksekliğe sahip Akpınar Neşet Ertaş Barajı'nın 1 milyon 550 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip olduğunun altını çizen Aydın, şunları kaydetti:

"Akpınar Neşet Ertaş Barajı'nın tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile hem tarlalardaki verim artacak hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacak. Bununla birlikte projenin tamamlanmasıyla bölgede istihdama katkı sağlanması ve yapılacak sulu tarım ile birlikte 2019 birim fiyatları ile yılda 910 lira gelir artışı, 250 kişiye istihdam ve milli ekonomiye tam 2 milyon 750 bin lira katkı sağlanması hedeflenmektedir."

Kırşehir, Akpınar, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 11:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Oyuncu Çağlar Ertuğrul'dan Kanal İstanbul Projesi hakkında dikkat çeken paylaşım
Hurda araçlarda ÖTV indirimi 31 Aralık'ta sona eriyor Basın toplantısında salonun sigara kokması Erdoğan'ı rahatsız etti: Acilen bırakın Hülya Avşar'dan Kaya Çilingiroğlu'na nafaka cevabı: Erkek olsam kadına da para veririm

Son Dakika Haberleri
18:00 Bitcoin 7,250 doların altına geriledi - Son Dakika Ekonomi
17:48 Türkiye'nin önde gelen otobüs üreticisi Temsa, geçici konkordato aldı - Son Dakika Ekonomi
17:44 Şanlıurfa Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi
17:43 AR-GE'ye en çok yatırımı ABD yaptı - Son Dakika Ekonomi
17:28 Serbest piyasada altın fiyatları - Son Dakika Ekonomi
16:27 2019 yılında gram altın, dolar ve euro yatırımcısına ne kadar kazandırdı? - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 18:05:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Neşet Ertaş Barajı ile binlerce dekar tarım arazisi sulanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]