Neşet Ertaş'ın adını taşıyan güzel sanatlar fakültesinde özel yetenek sınavı - Son Dakika

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde (KAEÜ), halk ozanı Neşet Ertaş'ın adını taşıyan güzel sanatlar fakültesinde özel yetenek sınavları başladı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya ve beraberindeki heyet, Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde pandemi nedeniyle online gerçekleştirilen özel yetenek sınavında inceleme yaptı.

Fakültenin müzik bölümüne alınacak 40 öğrenci kontenjanı için 226 aday ter dökerken, diğer özel yetenek alanlarına ise yoğun şekilde başvuru yapıldı.

Sınav komisyonuyla görüşen Karakaya, burada yaptığı konuşmada, sınavların şeffaflık ilkesinin göz önünde bulundurularak adaletli bir şekilde gerçekleştiğini anımsattı.

Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi

Dekanı Prof. Dr. Filiz Nurhan Ölmez de öğrencilerin hak kaybına uğramadan adil bir şekilde sınava tabi

tutulmaları için çaba gösterdiklerini ifade etti.