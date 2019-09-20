Son Dakika Haberleri: Neşet ertaş'ın kardeşi ayşe garip, otomobilin çarpması sonucu öldü
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Neşet ertaş'ın kardeşi ayşe garip, otomobilin çarpması sonucu öldü

1 saat önce

'BOZKIRIN tezenesi' olarak tanınan halk ozanı Neşet Ertaş'ın kız kardeşi Ayşe Garip (77) Ankara'nın Mamak ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Neşet ertaş'ın kardeşi ayşe garip, otomobilin çarpması sonucu öldü, System.String[]
'BOZKIRIN tezenesi' olarak tanınan halk ozanı Neşet Ertaş'ın kız kardeşi Ayşe Garip (77) Ankara'nın Mamak ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Kaza, dün akşam saatlerinde Ankara- Kırıkkale karayolunun, Mamak Lalahan mahallesi mevkiinde meydana geldi. 2 yıldır Ankara'da yaşayan diyaliz hastası Ayşe Garip, yakınları ile birlikte memleketi Kırşehir'e doğru yola çıktı. 5 çocuk annesi Ayşe Garip, Lalahan yakınlarında yakınlarının da bulunduğu araçtan ekmek almak için indi. Yolun karşısındaki markete gitmek isteyen Garip'e, bu sırada sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil çarptı. Ayşe Garip, olay yerinde hayatını kaybetti. Garip'in cesedi, olay yerinde yapılan incelemeden sonra hastane morguna kaldırıldı. Ayşe Garip'in cenazesi, yarın Kırşehir'de kılınacak cenaze namazının ardından babası Muharrem ve kardeşi Neşet Ertaş'ın da bulunduğu Bağbaşı aile mezarlığında toprağa verilecek. Kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.


Neşet Ertaş, Ankara, Mamak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 04:47 Kaynak: DHA
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