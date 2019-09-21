Son Dakika Haberleri: Neşet Ertaş'ın kardeşi Ayşe Garip son yolculuğuna uğurlandı
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Neşet Ertaş'ın kardeşi Ayşe Garip son yolculuğuna uğurlandı

1 saat önce

Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Bozlak sanatçısı merhum Neşet Ertaş'ın kardeşi Ayşe Garip, Kırşehir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Neşet Ertaş'ın kardeşi Ayşe Garip son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Bozlak sanatçısı merhum Neşet Ertaş'ın kardeşi Ayşe Garip, Kırşehir'de son yolculuğuna uğurlandı.

2 gün önce Ankara'nın Lalahan ilçesinde otomobil çarpması sonrası hayatını kaybeden Ayşe Garip için memleketi Kırşehir'de cenaze töreni düzenlendi. Garip'in cenazesi, öğle namazını müteakip Aliçam Cami'de kılınan cenaze namazının ardından Bağbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze namazına Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Asaf Kayaoğlu, Başar Altuntaş, merhumenin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

(Vahit Aldı- Enderhan Öz/İHA)

Neşet Ertaş, Kırşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 02:20 Kaynak: İHA
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