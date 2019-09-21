Son Dakika Haberleri: Neşet Ertaş'ın kardeşi Ayşe Garip son yolculuğuna uğurlandı
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Neşet Ertaş'ın kardeşi Ayşe Garip son yolculuğuna uğurlandı

1 saat önce

Neşet Ertaş'ın kardeşi Ayşe Garip son yolculuğuna uğurlandıKIRŞEHİR - Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Bozlak sanatçısı merhum Neşet Ertaş'ın kardeşi Ayşe Garip Kırşehir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Neşet Ertaş'ın kardeşi Ayşe Garip son yolculuğuna uğurlandı

KIRŞEHİR - Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Bozlak sanatçısı merhum Neşet Ertaş'ın kardeşi Ayşe Garip Kırşehir'de son yolculuğuna uğurlandı.

2 gün önce Ankara'nın Lalahan ilçesinde otomobil çarpması sonrası hayatını kaybeden Ayşe Garip için memleketi Kırşehir'de cenaze töreni düzenlendi. Garip'in cenazesi, öğle namazına müteakip Aliçam Caminde kılınan cenaze namazının ardından Bağbaşı Mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze namazına, Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Asaf Kayaoğlu, Başar Altuntaş, merhumenin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Neşet Ertaş'ın kardeşi Ayşe Garip son yolculuğuna uğurlandı

Neşet Ertaş, Kırşehir, Genel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 02:43 Kaynak: İHA
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