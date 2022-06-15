Neşet Ertaş'ın kız kardeşi Nadiye Ertuğrul: "Abim sağlığında film ile ilgili bir cümle kurmadı" - Son Dakika
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Neşet Ertaş'ın kız kardeşi Nadiye Ertuğrul: "Abim sağlığında film ile ilgili bir cümle kurmadı"

15.06.2022 14:22

Neşet Ertaş'ın kız kardeşi Nadiye Ertuğrul: "Abim sağlığında film ile ilgili bir cümle kurmadı"KIRŞEHİR Merhum Bozlak ustası Neşet Ertaş'ın Kırşehir'de yaşayan kız kardeşi Nadiye Ertuğrul, abisinin vasiyeti ve film çekilmesine ilişkin izninin olduğuna dair yapılan haberlerin gerçeği...

Neşet Ertaş'ın kız kardeşi Nadiye Ertuğrul: "Abim sağlığında film ile ilgili bir cümle kurmadı"

KIRŞEHİR Merhum Bozlak ustası Neşet Ertaş'ın Kırşehir'de yaşayan kız kardeşi Nadiye Ertuğrul, abisinin vasiyeti ve film çekilmesine ilişkin izninin olduğuna dair yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Ertuğrul, "Abim Neşet Ertaş'ın film yapılması ile ilgili bir vasiyeti yok. Abimin videolarını izlesinler hiçbir şekilde filmden bahsetmez. Videoları da ortada abim sadece kitabı ve verdiği türküleri anlatıyor. Doğruyu söylesinler, yalan söylemesinler. Abimi bize de layık görmüyorlar. Oğlunun para peşinde olduğunu söylüyorlar. Bu doğru değil şayet öyle olsaydı babası vefat edince film yapılmasına onay verirdi" dedi.

'Son sözlerimi kitaba yazdım'

İzmir'de hayat mücadelesini yaşadığı rahatsızlık nedeniyle kaybeden Neşet Ertaş'ın sağlığında son sözlerini çıkacak kitaba yazdırdığını aktaran Ertuğrul, "Abimin yakın arkadaşları da var. Abim adına yayınlanmış kitaplar da var. Ama ailenin onayı olmadığı için onlarda filme onay vermediler. O kitap yazarları da vasiyeti bilmelerinden kaynaklı filme onay vermediler." diye konuştu.

Öte yandan aile adına yaşanan süreçle ilgili yapılan yazılı basın açıklaması ise şöyle;

"Hiçbir şekilde iznimiz olmadan ve onayımız alınmadan çekilmekte olan Merhum Neşet Ertaş'ın, vasiyeti de çiğnenerek, hayatının konu edileceği duyurulan sinema filminde, Neşet Ertaş'ın eserlerinin ve icralarının kullanılmasının önlenmesi için açtığımız davamızın reddedildiğine dair basında çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Davamız halen yerel mahkeme aşamasında devam etmektedir. Basına yansıyan İstinaf Mahkemesi kararı, sadece Sn. Yerel Mahkeme tarafından daha önce verilmiş olan bir tedbir kararının kaldırılmasına ilişkindir. Geçici nitelikteki tedbirin bu aşamada kaldırılmasına ilişkin verilen istinaf kararı nihai bir karar değildir. Buna rağmen, kararın bazı basın organlarına davanın esastan reddedildiği şeklinde yansıtılması davalıların başından bu yana devam eden yanıltıcı ve kötü niyetli tutumlarını meşrulaştırma çabalarından ibarettir. Ayrıca "Neşet Ertaş'ın gerçek vasiyeti ortaya çıktı!" içeriğiyle yayınlanan haberlere konu olan video incelendiğinde, hiç bir şekilde film konusu geçmeyip, 15 seneden beri yazılmakta olan, kendisinin yayınlandığını görmeyi çok istediği, ama vefatından sonra yayınlanan kitap hakkında konuştuğu ve buna hangi şartlarla müsaade ettiğini anlattığı görülecektir. Neşet Ertaş'ın ailesi ve mirasçıları olarak açtığımız haklı davamızın kabul edileceğine inanıyoruz. Yaradanımıza sığınıp, yüce Türk Adaletine ve halkımıza güveniyoruz. Neşet Ertaş'ın mirasçıları: Nigar Leyla Ertaş, Döne Ertaş, Hüseyin Ertaş, Canan İlhan."

Neşet Ertaş'ın kız kardeşi Nadiye Ertuğrul: Abim sağlığında film ile ilgili bir cümle kurmadı
Neşet Ertaş'ın kız kardeşi Nadiye Ertuğrul: Abim sağlığında film ile ilgili bir cümle kurmadı
Neşet Ertaş'ın kız kardeşi Nadiye Ertuğrul: Abim sağlığında film ile ilgili bir cümle kurmadı
Neşet Ertaş'ın kız kardeşi Nadiye Ertuğrul: Abim sağlığında film ile ilgili bir cümle kurmadı

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Neşet Ertaş'ın kız kardeşinden 'vasiyet' iddialarına tepki Neşet Ertaş'ın kız kardeşinden 'vasiyet' iddialarına tepki Vali Buhara, Neşet Ertaş türküsü okuyan çocuğa saz hediye etti Vali Buhara, Neşet Ertaş türküsü okuyan çocuğa saz hediye etti
Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Neşet Ertaş'ın kız kardeşi Nadiye Ertuğrul: 'Abim sağlığında film ile ilgili bir cümle kurmadı' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Neşet Ertaş'ın kız kardeşi Nadiye Ertuğrul: "Abim sağlığında film ile ilgili bir cümle kurmadı" - Son Dakika
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