Neşet Ertaş'ın Mahallesinin 30 Yıllık Muhtarı Rekora Koşuyor

Kırşehir'de, Neşet Ertaş'ın da çocukluk çağında yaşadığı Bağbaşı Mahallesi'nin 30 yıllık muhtarı 67 yaşındaki Dursun Şahbaz, yeniden seçilerek 7'inci dönem görevine başladı.

Kırşehir'de, Neşet Ertaş'ın da çocukluk çağında yaşadığı Bağbaşı Mahallesi'nin 30 yıllık muhtarı 67 yaşındaki Dursun Şahbaz, yeniden seçilerek 7'inci dönem görevine başladı.



Mahallede 6 dönemdir muhtar olan ve 2024 yerel seçimlerinde yerini kendinden daha genç isimlere bırakmaya hazırlanan Şahbaz, görev yaptığı kent merkezinde en uzun süre muhtarlık yapan isimler arasında yer alıyor.



Göreve geldiği 1989 yılından itibaren Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, şehrin tek 5 yıldızlı termal oteli ve 2 bin 742 konutluk TOKİ projesinin mahallesine getirilmesinde emeği olan Şahbaz, 30 yıl yaşadığı acı tatlı anıları kitap haline getirerek ölümsüzleştirmek istiyor.



Dursun Şahbaz, AA muhabirine, 1989 yılında başladığı muhtarlık görevine 30 yıldır devam ettiğini, bu yıl yapılan mahalli idareler seçimiyle 7'nci seçimini en yakın rakibine fark atarak kazandığını anlattı.



Her seçim kendisine 5-6 rakip çıktığını ifade eden Şahbaz, "26 Mart 1989'da Bağbaşı Mahallesi Muhtarlığına aday oldum ve seçildim. Aralıksız olarak her dönem muhtar oldum. Şu anda 30 yıl oldu. 2019'da da 7'inci dönem için aday oldum ve kazandım. Allah nasip ederse bu dönem 35 yıla devam edeceğiz. Kırşehir'de de rekor kırıyorum. Benden çok muhtarlık yapan da yok şehir merkezinde. " dedi.



"30 yıl hiç mühür parası almadım"



Muhtarlık için 37 yaşında ilk aday olduğunda eşinin karşı çıktığını ancak kazandıkça onun da hoşuna gittiğini dile getiren Şahbaz, "Artık 2024 seçimlerinde aday olmayı düşünmüyorum. Yaş itibariyle de artık olmaz. Bu halk beni hep iyi yerlerde seçti. 30 yıl hiç mühür parası almadım. Halkımdan 1 lira bile mühür parası istemedim. O zaman devlet bize 30 lira aylık para ödüyordu. Güvenimle, içimden gelerek bu halka hizmeti sundum. Halkımız da karşılığını verdi." diye konuştu.



Şahbaz, mahallesinin Abdal kültüründen gelen insanların çoğunlukta olduğu, Muharrem Ertaş, Çekiç Ali gibi büyük sanatçıların yetiştiği ve dünyaca ünlü bozlak ustası Neşet Ertaş'ın çocukluk çağını geçirdiği bir yer olduğuna işaret etti.



Neşet Ertaş'ıh mahallesine muhtarlık yapmanın ayrı bir gurur kaynağı olduğunu belirten Şahbaz, sözlerini, "Burası Neşet Ertaş'ın mahallesi. Benim evim ile Neşet Ertaş'ın yaşadığı evin arası 100 metre. Neşet Ertaş'ın büyüdüğü mahallenin 30 yıldır muhtarlığını yapıyorum. Bu dönemki 5 yıl ile 35 yıl bozlak ustasının mahallesinin muhtarlığını yapacak olmanın gururunu yaşıyorum." diye tamamladı.



Mahalle sakinlerinden Yusuf Aslan da 1965 yılından bu yana kent merkezinde yaşadığını vurgulayarak, "Dursun bey, yıllardır mahallemizin muhtarı. Halkımızın memnuniyeti var. Bir 35 yıl daha aday olursa da hep Dursun beyin yanındayız." ifadesini kullandı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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