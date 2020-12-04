Neşet Ertaş'ın memleketinde "Geleceğin müzisyenleri"ni yetiştirmek için eğitimler veriliyor - Son Dakika

Neşet Ertaş'ın memleketinde "Geleceğin müzisyenleri"ni yetiştirmek için eğitimler veriliyor

04.12.2020 11:39
Neşet Ertaş'ın memleketinde

Ünlü halk ozanı merhum Neşet Ertaş'ın memleketi ve UNESCO'nun müzik dalında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na Türkiye'den dahil edilen ilk kent olan Kırşehir'de "geleceğin müzisyenleri"ni yetiştirmek amacıyla çalışmalar yürütülüyor.

Ünlü halk ozanı merhum Neşet Ertaş'ın memleketi ve UNESCO'nun müzik dalında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na Türkiye'den dahil edilen ilk kent olan Kırşehir'de "geleceğin müzisyenleri"ni yetiştirmek amacıyla çalışmalar yürütülüyor.

Asırlardır devam eden Abdal geleneğinin sürdürüldüğü kentte farklı kurumlar bağlamadan kemana, piyanodan davul ve zurnaya farklı müzik dallarında kurslar düzenleyerek yeni yeteneklerin keşfedilmesine katkı sunuyor.

Bu kurumlardan olan Kırşehir Cacabey Gençlik Merkezi'nde de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri gözetilerek müziğe merak duyanlara kurs veriliyor.

Abdal kültüründen gelen, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı mezunu usta öğretici Yunus Deveci'nin verdiği bağlama kursuna katılan 12 genç, gruplar halinde eğitim alarak bağlama çalmanın yanı sıra bozlaktan oyun havalarına farklı makamları öğreniyor.

Cacabey Gençlik Merkezi Müdürü Hakan Avşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 tedbirleri alınarak kurumlarında gençlere yönelik sertifikalı kurslar düzenlediklerini söyledi.

Müzik şehri Kırşehir'de özellikle saz ve bağlama kurslarına büyük ilgi olduğunu ifade eden Avşar, şehrin büyük halk ozanları olan Neşet Ertaş, Muharrem Ertaş, Çekiç Ali ve Hacı Taşan gibi ustaların başarılarını yakalayacak gençlerin yetişmesine vesile olmak için gayret gösterdiklerini dile getirdi.

Usta öğretici Yunus Deveci de Kırşehirli müzik ustalarının geçmişten bugüne taşıdığı saz ve söz kültürünü yeni nesile aktarmak için gayret gösterdiğini söyledi.

Kovid-19 salgını nedeniyle 3 ya da 4 kişilik gruplar halinde kursa gelen gençlere önce saz çalmayı öğrettiklerini anlatan Deveci, "Daha sonra Neşet Ertaş ve Muharrem Ertaş'ın seslendirdiği bozlakları, Kırşehir yöresi türkülerini, Kırşehir kırık havalarını öğretiyoruz." dedi.

Bu sanatın yaşatılmasının önemine işaret eden Deveci, "Bağlamayı öğretme amacım gelecek nesillere bırakmak ve onların da bir dahaki nesillere aktarmalarına katkı sağlamak. Neşet Ertaş'ın, Muharrem Ertaş'ın, Hacı Taşan'ın, Çekiç Ali'nin çalıp söylediği gibi bu mesleği öğrencilerime yansıtıp onların da bir dahaki nesile ulaştırmaları için gayret gösteriyorum." diye konuştu.

Kırşehir'de özellikle yetenekli çocukların ve gençlerin küçük yaştan itibaren yetişmesini arzu ettiklerini vurgulayan Deveci, şunları kaydetti:

"Gençlerin ve çocukların bu sanatı, bu kültürü öğrenmeleri için elimden geldiğince öncülük etmeye çalışıyorum. Haftada iki gün eğitim veriyoruz. Kurslarımız ücretsiz olduğu için duyanlar geliyor. Şu anda öğrencilerimiz bu sanata, bağlama ve saza çok hevesliler, çok istekliler. Bunu ilerletip geliştirmek istiyorlar. Derslerimiz verimli geçiyor. Öğrenmek isteyen herkesi de bekliyoruz."

Bağlama öğreticisi Murat Arlı da Kırşehir'in "Yaratıcı Şehirler Ağı"na alınmasıyla bu kursların daha anlamlı hale geldiğini vurgulayarak, "Çocuk ve gençler bağlama öğrenmek için kursa geliyor. Burada Türk Halk Müziği'nin ve bozlak kültürünün önemli eserlerini öğretmeye çalışıyoruz. Gençlere Muharrem Ertaş, Neşet Ertaş gibi ozanların geleneğini, sanatını anlatmaya, sevdirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Kırşehir'in Yaratıcı Şehirler Ağı süreci

Kırşehir Belediyesi ve Ahiler Kalkınma Ajansının çalışmasıyla 2019 yılı nisan ayında UNESCO Türkiye Milli Komisyonuna müzik dalında başvuru yapıldı.

Komisyondan alınan onay mektubunun ardından Kırşehir Belediyesinin başvurusu, aynı yılın kasım ayında UNESCO'nun ilgili birimine gönderildi. Burada yapılan değerlendirmenin ardından Kırşehir, müzik dalında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na alındı.

Neşet Ertaş, Kırşehir, Bağlama, Müzik, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Neşet Ertaş'ın memleketinde 'Geleceğin müzisyenleri'ni yetiştirmek için eğitimler veriliyor - Son Dakika


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