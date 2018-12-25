Neşet Ertaş Mersin'de Anıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi
'nin desteğiyle Niğde
İli ve İlçeleri Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından " Neşet Ertaş
'ı Anma Gecesi" düzenlendi.
UNESCO tarafından yaşayan insan hazinesi kabul edilen Neşet Ertaş, Mersin'de Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen anma etkinliğinde anıldı. Etkinlikte ünlü ozanın türküleri seslendirildi.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz
, programda yaptığı konuşmada, Neşet Ertaş'ı yad etmenin onur verici olduğunu belirtti.
Hemşehri derneklerinin ülkede birlik ve beraberliğin tahsisinde önemli rol oynadığını bildiren Kocamaz, şöyle konuştu:
"Bu tür faaliyetlerle hemşehri dernekleri ülkedeki birlik ve beraberliğe katkı koyuyorlar ve kültürlerine sahip çıkıyorlar. Bugün burada olduğu gibi gerçekten Türk halk edebiyatına mührünü vurmuş değerli bir ozanımız etrafında da hepimizi birleştiriyorlar. Ben öyle inanıyorum ki bugün rahmetli Neşet Ertaş'ın ruhu burada ve aramızda dolaşıyor. Bu tür halk ozanları aslında ülkenin birleşmesi, kaynaşması için ve kültürünün gelecek nesillere aktarılması için hayatlarında çok büyük roller üstlendiler. Belki toprağın altındalar ama halen o rolleri devam ediyor. Rahmetli Neşet Ertaş'ın ruhu şad, mekanı cennet olsun."
Gecede Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı tarafından Neşet Ertaş'ın birbirinden güzel türküleri seslendirildi.
Programa, Niğde Vali Yardımcısı Cemil Kılınç, Ulukışla
Belediye Başkanı Ali Uğurlu
, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. İlyas Gökhan
ve Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mutlu Başaran Öztürk, Niğde İli ve İlçeleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Baha Altınkaya
ve çok sayıda vatandaş katıldı.