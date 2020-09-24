Neşet Ertaş, ölümünün 8. yılında anılıyor - Son Dakika

Neşet Ertaş, ölümünün 8. yılında anılıyor

Abdallık geleneğinin temsilcilerinden, "Bozkırın Tezenesi" olarak bilinen halk ozanı Neşet Ertaş, vefatının 8. yılında anılıyor.

Abdallık geleneğinin temsilcilerinden, "Bozkırın Tezenesi" olarak bilinen halk ozanı Neşet Ertaş, vefatının 8. yılında anılıyor.

Müziğe saz üstadı babası Muharrem Ertaş vesilesiyle başlayan Neşet Ertaş'ı, ölümünün ardından da sevenleri unutmuyor. Ertaş'ın, Bağbaşı Mezarlığı'nda babasının yanındaki kabri, sık sık ziyaretçileri ağırlıyor.

Ölümünün 8. yılında, aynı gelenekten gelen ve akrabaları olan Abdallar da Ertaş'ın kabrini ziyaret ederek dua okudu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kırşehir Ustalar Müzik ve Oyun Topluluğunda saz ve ses sanatçısı Burhan Ertaş, amcasının oğlu Neşet Ertaş'a Allah'tan rahmet diledi.

Onun açtığı yolda geleneği sürdürdüklerini anlatan Ertaş, "Neşet Ertaş'ın çizmiş olduğu o geleneği devam ettirmeye, onun izninde gitmeye çalışan bir sanatçı grubuyuz. Bizden sonraki nesillere de bunu aktarıp, geleneği devam ettirmeleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." diye konuştu.

Neşet Ertaş'ın, 50 yıldır keman ve ses sanatçısı olarak bozlak ve yöre türkülerini icra eden kuzeni Birol Ertaş da üstadın türkülerine, bozlaklarına ve eserlerine sahip çıktıklarını söyledi.

Birol Ertaş, şunları kaydetti:

"Muharrem Ertaş ve Neşet Ertaş'ın izinden giderek, türkülerini, bozlaklarını biz de söylüyoruz. Yeni nesillere öğretiyor, aşılıyoruz. Onların türkülerini, Türk Halk Müziği'ni seven, bozlak türküleri icra etmek isteyenlere de ulaştırıyoruz. Onlar da söylesinler, bu türküler ölmeyen türkülerdir. Mum ışığı gibi 1-2 senelik türküler değil. Neşet Ertaş türküleri asırlarca söylenecek türküler. Akıllara kazınmış, anlamlı, manalı sözler. Onların türküleri ölmeyecektir, herkes de söylesin, sözlerini, müziğini değiştirmeden."

Çocuklar Neşet Ertaş türküsü seslendirdi

Öte yandan, merhum Muharrem Ertaş'ın Bağbaşı Mahallesi'ndeki evinin önünde bir araya gelen, yaşları 7-9 arasında değişen, Abdallık geleneğiyle yetişen ailelerin çocukları, saz, keman ve darbuka çaldı, Neşet Ertaş'ın "Yalan Dünya" türküsünü seslendirdi.

Çocuklardan Veli Ertem, müzikle ilgilendiğini, büyüklerini örnek aldığını, Neşet Ertaş'ın geleneğini devam ettirmeye çalıştığını söyledi.

Fevzi Can Çekiç de "9 yaşındayım, saz çalıyorum. Neşet Ertaş'ın müziklerini çalıp, türkülerini söylüyorum." dedi.

Neşet Ertaş, 25 Eylül 2012'de vefat etmişti.

Neşet Ertaş, ölümünün 8. yılında anılıyor

Muharrem Ertaş, Neşet Ertaş, Bağbaşı, dua, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 14:37 - Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Neşet Ertaş, ölümünün 8. yılında anılıyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu'ndan Doğu Akdeniz mesajı: Türkiye menfaatlerinden taviz vermeyecek Son Dakika: Eski Zaman Gazetesi yazarı Mümtazer Türköne, tahliye edildi Hatay'da 8 farklı noktada orman yangını çıkartan şahıs elinde çakmakla suçüstü yakalandı F.Bahçe'ye gitmek isteyen Mostafa Mohamed'in başkanından skandal sözler: Türkiye düşmanımız İmamoğlu ile Taksiciler Odası yöneticileri arasında 6 bin taksi tartışması: Sesini yükseltme lütfen "Kişiye özel" ilan açan Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ'ın görevine son verildi Dünyanın en zengin futbolcusu Faiq Bolkiah, Maritimo'ya transfer oldu Eski gelin adayı Ayça Ekin Beğen, değişimiyle yıllar sonra gündem oldu
Güzel spiker Leotta, Ibrahimovic'le aşk yaşadığı iddialarını kesin bir dille yalanladı Güzel spiker Leotta, Ibrahimovic'le aşk yaşadığı iddialarını kesin bir dille yalanladı         
20:43
Türk Bayrağını indirmeye çalışan şahsı, polis öfkeli kalabalığın elinden zor aldı Türk Bayrağını indirmeye çalışan şahsı, polis öfkeli kalabalığın elinden zor aldı         
20:01
İngiltere'de bir günde görülen en yüksek koronavirüs vaka sayısı kaydedildi İngiltere'de bir günde görülen en yüksek koronavirüs vaka sayısı kaydedildi         
19:39
Son Dakika: Türkiye'de 24 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 74 can kaybı, 1721 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 24 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 74 can kaybı, 1721 yeni vaka tespit edildi         
19:17
Beşiktaş, Vodafone Park'ta tur peşinde! Canlı anlatım Beşiktaş, Vodafone Park'ta tur peşinde! Canlı anlatım         
18:48
İntihar süsü verilen cinayette yasak aşk şüphesi: Eşimin mesajlaştığını gördüm İntihar süsü verilen cinayette yasak aşk şüphesi: Eşimin mesajlaştığını gördüm         
18:17
Eski futbolcu Emre Aşık'ı öldürmek isteyen eşi Yağmur Aşık'ın 20 yıla kadar hapsi istendi Eski futbolcu Emre Aşık'ı öldürmek isteyen eşi Yağmur Aşık'ın 20 yıla kadar hapsi istendi         
17:41
Dünyanın en zengin futbolcusu Faiq Bolkiah, Maritimo'ya transfer oldu Dünyanın en zengin futbolcusu Faiq Bolkiah, Maritimo'ya transfer oldu         
17:25
Ağabeyli Göleti tamamlanınca milli ekonomiye her yıl 3,7 milyon lira kazandıracak Ağabeyli Göleti tamamlanınca milli ekonomiye her yıl 3,7 milyon lira kazandıracak         
15:45
Eski gelin adayı Ayça Ekin Beğen, değişimiyle yıllar sonra gündem oldu Eski gelin adayı Ayça Ekin Beğen, değişimiyle yıllar sonra gündem oldu         
15:29
Merkez Bankası'nın rezervleri 1 milyar 869 milyon dolar azaldı Merkez Bankası'nın rezervleri 1 milyar 869 milyon dolar azaldı         
14:51
Kanalizasyondan çıkarılan dekor sıçan görenleri şaşkına çevirdi Kanalizasyondan çıkarılan dekor sıçan görenleri şaşkına çevirdi         
14:45
Avrasya Tüneli'ne trafik sıkışıklığını yüzde 90 azaltabilen sistem kuruldu Avrasya Tüneli'ne trafik sıkışıklığını yüzde 90 azaltabilen sistem kuruldu         
13:54
Plajda göğsü açılan Hazal Filiz Küçükköse, frikik kazası hakkında ilk kez konuştu Plajda göğsü açılan Hazal Filiz Küçükköse, frikik kazası hakkında ilk kez konuştu         
13:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biber reçeli şaşkınlığı: İlk kez duydum, o nasıl oluyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biber reçeli şaşkınlığı: İlk kez duydum, o nasıl oluyor?         
13:28
"Ersin Düzen 400 bin TL maaş alıyor" iddiasının arkasında duran milletvekili Atilla Sertel rest çekti: Beni mahkemeye versin         
13:19
Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı         
10:24
FETÖ'nün 'Maceracısı' Murat Yeni 8 yıl hapse mahkum edildi FETÖ'nün 'Maceracısı' Murat Yeni 8 yıl hapse mahkum edildi         
09:34
Hırsızlık yapan genç kadın, güvenlik kameralarına yakalandı Hırsızlık yapan genç kadın, güvenlik kameralarına yakalandı         
09:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2020 20:52:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Neşet Ertaş, ölümünün 8. yılında anılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei