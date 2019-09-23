Son Dakika Haberleri: Neşet Ertaş türkülerine mehter yorumu
Son Dakika Kültür Sanat Haber

Neşet Ertaş türkülerine mehter yorumu

1 saat önce

Kırşehir Belediyesi Mehter Takımı, "Bozkırın tezenesi" olarak bilinen Neşet Ertaş'ı, ölümünün 7. yıl dönümünde en çok sevilen 5 türküsünü yorumlayarak yad edecek.

Neşet Ertaş türkülerine mehter yorumu, System.String[]

Kırşehir Belediyesi Mehter Takımı, "Bozkırın tezenesi" olarak bilinen Neşet Ertaş'ı, ölümünün 7. yıl dönümünde en çok sevilen 5 türküsünü yorumlayarak yad edecek.

Halk ozanı Neşet Ertaş'ın ölümünün 7. yılında düzenlenecek anma etkinliklerinde sahne alacak 35 kişilik mehter takımı, "Yalan Dünya", "Gönül Dağı", "Neredesin Sen", "Bir Anadan Dünyaya Gelen Yolcu" ve "Şirin Kırşehir" türkülerini seslendirecek.

Aralarında Abdal kültüründen gelen mahalli sanatçıların da yer aldığı mehter takımının üyeleri, Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde yaklaşık bir aydır, her esere özenle çalışıyor.

Yurt içinde ve Balkan ülkelerinde sayısız konsere katılan Kırşehir Belediyesi Mehter Takımı, kentin en büyük değerlerinden Neşet Ertaş'ın türkülerini de repertuvarına ekleyerek, farklı bir tarzda yorumlayacak.

Mehterbaşı Ali Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırşehir'den yetişen ve ünü dünyaya yayılan Ertaş'ın ölümünün 7. yılında çeşitli anma etkinlikleri organize edildiğini söyledi.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nun talimatıyla ozanın sevilen türkülerini mehter yorumuyla seslendirmek için çalışmalara başladıklarını anlatan Aktaş, 5 türküyü anma etkinliklerinde söyleyeceklerini belirtti.

"Ustamıza ait 5 türküyü bir aydır çalışıyoruz"

Bu çalışmayı büyük aşk ve şevkle yaptıklarını vurgulayan Aktaş, şöyle konuştu:

"Belediye Başkanımız ve büyüklerimiz böyle bir şey söyledi. Kırşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın yapacağı bu çalışmanın anma etkinliklerine renk katacağını, ilk defa yapılmasının da etkili olacağını düşündük. Ustamıza ait 5 türküyü bir aydır çalışıyoruz. Neşet Ertaş türkülerini mehter takımıyla seslendireceğiz. Herkes merakla bunu bekliyor."

Ekipte solist olarak görev yapan İdris Altuner de belediye birimleri ve farklı kurumlardan gönüllülerin oluşturduğu mehter takımının bu çalışmayla Neşet Ertaş ustaya vefa borcunu ödemeyi hedeflediğini dile getirdi.

İlk defa bozlak ustasının türkülerini mehter yorumuyla halkın beğenisine sunmayı amaçladıklarını aktaran Altuner, şöyle devam etti:

"Kahramanlık marşları ve yöresel ezgilerin yanı sıra mehter takımına küçük bir yenilik katalım istedik. Neşet Ertaş ustayı onun türküleriyle anacağız. Neşet Ertaş türkülerini mehter yorumuyla seslendirerek, ona olan vefa borcumuzu bir nebze olsun yerine getirmiş olacağız."

Neşet Ertaş, Kırşehir, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 11:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İtalya: Zanlı, yaban domuzu avı sırasında 'babasını öldürdü'
Komşu cinayetinde 'küfür' iddiası Gazeteci Gülşen Yüksel Salt, Neslican Tay paylaşımıyla olay olan Duygu Özaslan'a ateş püskürdü Bir Zamanlar Çukurova oyuncusundan ağızları açık bırakan itiraf: 38 doğum yaptım 28'i öldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 13:12:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Neşet Ertaş türkülerine mehter yorumu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]