Neşet Ertaş türkülerine mehter yorumu

Kırşehir Belediyesi Mehter Takımı, "Bozkırın tezenesi" olarak bilinen Neşet Ertaş'ı, ölümünün 7. yıl dönümünde en çok sevilen 5 türküsünü yorumlayarak yad edecek.

Halk ozanı Neşet Ertaş'ın ölümünün 7. yılında düzenlenecek anma etkinliklerinde sahne alacak 35 kişilik mehter takımı, "Yalan Dünya", "Gönül Dağı", "Neredesin Sen", "Bir Anadan Dünyaya Gelen Yolcu" ve "Şirin Kırşehir" türkülerini seslendirecek.

Aralarında Abdal kültüründen gelen mahalli sanatçıların da yer aldığı mehter takımının üyeleri, Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde yaklaşık bir aydır, her esere özenle çalışıyor.

Yurt içinde ve Balkan ülkelerinde sayısız konsere katılan Kırşehir Belediyesi Mehter Takımı, kentin en büyük değerlerinden Neşet Ertaş'ın türkülerini de repertuvarına ekleyerek, farklı bir tarzda yorumlayacak.

Mehterbaşı Ali Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırşehir'den yetişen ve ünü dünyaya yayılan Ertaş'ın ölümünün 7. yılında çeşitli anma etkinlikleri organize edildiğini söyledi.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nun talimatıyla ozanın sevilen türkülerini mehter yorumuyla seslendirmek için çalışmalara başladıklarını anlatan Aktaş, 5 türküyü anma etkinliklerinde söyleyeceklerini belirtti.

"Ustamıza ait 5 türküyü bir aydır çalışıyoruz"

Bu çalışmayı büyük aşk ve şevkle yaptıklarını vurgulayan Aktaş, şöyle konuştu:

"Belediye Başkanımız ve büyüklerimiz böyle bir şey söyledi. Kırşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın yapacağı bu çalışmanın anma etkinliklerine renk katacağını, ilk defa yapılmasının da etkili olacağını düşündük. Ustamıza ait 5 türküyü bir aydır çalışıyoruz. Neşet Ertaş türkülerini mehter takımıyla seslendireceğiz. Herkes merakla bunu bekliyor."

Ekipte solist olarak görev yapan İdris Altuner de belediye birimleri ve farklı kurumlardan gönüllülerin oluşturduğu mehter takımının bu çalışmayla Neşet Ertaş ustaya vefa borcunu ödemeyi hedeflediğini dile getirdi.

İlk defa bozlak ustasının türkülerini mehter yorumuyla halkın beğenisine sunmayı amaçladıklarını aktaran Altuner, şöyle devam etti:

"Kahramanlık marşları ve yöresel ezgilerin yanı sıra mehter takımına küçük bir yenilik katalım istedik. Neşet Ertaş ustayı onun türküleriyle anacağız. Neşet Ertaş türkülerini mehter yorumuyla seslendirerek, ona olan vefa borcumuzu bir nebze olsun yerine getirmiş olacağız."